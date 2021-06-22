鳳梨「撂英文」感謝美國送疫苗　瞎扯：我文藻外語

我是廣告 請繼續往下閱讀
日本月初送給我國124劑AZ疫苗，美國緊接著加碼送出250萬劑莫德納疫苗，鳳梨20日在直播中被網友要求感謝兩國的恩情，立刻比出手指愛心，高喊：「感謝日本喔！謝謝日本喔！啾咪喔！也祝全日本的爸爸父親節快樂喔！阿如果可以的話，疫苗再多送一點，現在衰啦！疫苗不夠，如果可以，呼籲再多喔！再多一些喔！」
感謝美國時，鳳梨努力擠出破英文，「美國謝謝喔！那個...United States of America，Thank you喔！Thank you very much喔！」這時有網友留言：「鼠薯你的英文好棒！」他回：「對喔！鼠薯以前文藻啦！文藻外語的啦！稍微啦！略懂！一點皮毛，不敢說很厲害，日常conversation OK的啦！」
事實上，鳳梨稱自己是文藻校友只是玩笑話，先前受訪時澄清：「我是嘉義高工畢業。」（編輯：楊穎軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。