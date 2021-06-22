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鳳梨「撂英文」感謝美國送疫苗　瞎扯：我文藻外語

▲鳳梨用英文感謝美國送疫苗，瞎說自己文藻外語畢業。（圖／鳳梨臉書）
▲鳳梨用英文感謝美國送疫苗，瞎說自己文藻外語畢業。（圖／鳳梨臉書）

娛樂中心／綜合報導

2021-06-22 15:14:52｜2021-06-22 17:39:54

鳳梨鼠薯（吳泓逸）以自成一格的台式幽默成為人氣網紅，近日他在直播中感謝日本和美國贈送疫苗，除了手指愛心連發，還撂了幾句英文，看到網友稱讚，更喜形於色，脫口：「我文藻外語的啦！」

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▲鳳梨。（圖／鳳梨臉書）
▲▼鳳梨以道地江湖味、暴走式說話風格圈粉。（圖／鳳梨臉書）
▲▼鳳梨以道地江湖味、暴走式說話風格圈粉。（圖／鳳梨臉書）
日本月初送給我國124劑AZ疫苗，美國緊接著加碼送出250萬劑莫德納疫苗，鳳梨20日在直播中被網友要求感謝兩國的恩情，立刻比出手指愛心，高喊：「感謝日本喔！謝謝日本喔！啾咪喔！也祝全日本的爸爸父親節快樂喔！阿如果可以的話，疫苗再多送一點，現在衰啦！疫苗不夠，如果可以，呼籲再多喔！再多一些喔！」

感謝美國時，鳳梨努力擠出破英文，「美國謝謝喔！那個...United States of America，Thank you喔！Thank you very much喔！」這時有網友留言：「鼠薯你的英文好棒！」他回：「對喔！鼠薯以前文藻啦！文藻外語的啦！稍微啦！略懂！一點皮毛，不敢說很厲害，日常conversation OK的啦！」

▲鳳梨「啾咪」感謝美日雪中送炭。（圖／鳳梨臉書）
▲鳳梨「啾咪」感謝美日雪中送炭。（圖／鳳梨臉書）
事實上，鳳梨稱自己是文藻校友只是玩笑話，先前受訪時澄清：「我是嘉義高工畢業。」（編輯：楊穎軒）

▲新冠肺炎疫苗接種後注意事項。（圖／高雄市政府提供）
▲新冠肺炎疫苗接種後注意事項。（圖／高雄市政府提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。



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您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
16.67%83.33%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
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2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
44.74%55.26%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
59.3%40.7%
2021-06-20-2021-06-23
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