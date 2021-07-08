從乏人問津到人人搶打　國際疫苗到貨、施打時間一次看

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新冠疫苗首批抵台 民眾接受度低
台灣最早進口抵台的新冠疫苗由AZ韓國廠提供，首批11.7萬劑抵台後，交由衛福部到指定倉儲監督拆箱、核對疫苗批號、清點數量、查核運送冷鏈，並抽取樣品、進行疫苗外觀異物檢查，並在3月17日正式開打，中央指示由從第一類順位的醫事人員開始接種。
緊接一個月後的4月3日，指揮中心指揮官陳時中在晚間臨時宣布首批由COVAX平台採購的19.92萬劑AZ疫苗，將在4日正式運抵台灣。當時，陳時中表示，接獲配發通知後，為防有變數，直到疫苗上飛機才對外宣布，直接由阿姆斯特丹直飛台灣。首批COVAX平台的AZ疫苗的保存期限僅到5月底，指揮中心力拚封緘工作後7天就放行，在14日正式開打。
不過，受到許多外媒報導新冠疫苗不良致死、血栓等事件，讓民動對接種疫苗有疑慮，連帶醫護的接種率都不高，即使行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中身先士卒，打氣依然熱不起來。
為了提高施打率，指揮中心宣佈開放自費接種疫苗，更推出「疫苗接種假」，讓打了疫苗的人如果發生副作用最多可以請假兩天，不過疫苗接種假「只給假、不給薪」的做法，也沒讓民眾買單。
社區疫情爆發 疫苗從「乏人問津」變「人人喊搶」
時序來到5月中，台灣社區疫情從台北萬華爆發，每天破百例的確診數，讓民眾人心煌煌，社會轉而要求政府加速疫苗進口，保護第一線醫療人員，讓醫療體系不至於崩潰，也讓全民能儘速接種疫苗，產生群體免疫力。
此時，COVAX平台在5月19日輸入第二批AZ疫苗，共計41.04萬400劑，自荷蘭空運抵台，這次食藥署同樣抽取600劑樣品進行審查，力拚在7天完成7項檢驗與封緘程序，在5月27日開打。
接續在5月底，再度傳出疫苗好消息，28日首批莫德納原廠15劑疫苗在凌晨從法國盧森堡起飛，中停杜拜後再飛往台灣，原本預計當天下午3時50分抵台，不過因加油緣故，延遲至5時才抵達桃園機場，隨後專車送至指定的冷儲物流中心進行後續檢驗封緘，並在6月9日開打。
到了6月份自購的莫德納疫苗分別在18日到貨24萬劑、30日到貨41萬劑，並陸續送抵各縣市施打，7月份一開始也有好消息，7日下午自購的62.6萬劑AZ疫苗也從泰國起飛，預計15日可以提供接種。
目前台灣自購國外疫苗到貨量達215.26萬劑，僅到了10.86％的疫苗，尚有約9成自購疫苗未到貨。
患難見真情 日本、美國相繼捐贈疫苗
日本政府在看到台灣疫情居高不下，宣布捐贈124萬劑AZ疫苗給台灣，這則好消息讓台灣各界相當振奮，6月4日在駐日代表謝長廷親自到機場，目送運載124萬劑AZ疫苗的日航飛向台灣，下午便抵達桃園機場，在15日開打。
日本的善心受到廣大台灣人讚揚，不僅台北101亮燈「台日友誼長存」的標語，台灣企業也集結在日本產經新聞刊登全版感謝文，直言「患難見真情」。而日本民眾更普遍贊同日本政府的捐贈，認為是回饋當年311與口罩國家隊的恩情，未來也會加倍奉還。
6月6日美國聯邦參議員達克沃絲、蘇利文及昆斯訪台，並宣布美國將捐贈台灣75萬劑莫德納疫苗作為援助，更在20日宣布加碼到250劑，並在21日正式抵台。美國在台協會（AIT）處長酈英傑與陳時中親自前往接機，並高舉感謝牌迎接。
對此，陳時中強調，這批疫苗對疫情控制、發展，都有好的正面作用，心懷滿滿感謝，看到疫苗下飛機，心裡很感動﹔酈英傑也強調，台灣是美國真正的朋友，與重要的經濟夥伴，美台將同心協力，共同對抗疫情。
政委唐鳳建置疫苗預約接種平台在13日將開放給全國進行預約，此時日本政府再度宣布將運送第二批疫苗給台灣，約有113萬劑的AZ疫苗，將今（8）日下午運抵台灣。對此，日本外務大臣茂木敏充表示，台灣在311大地震（日本稱東日本大震災）時對日本進行各項捐輸，如今台灣面臨疫苗不足的情形時，日本認真研議支援方案，並且付諸行動。
國內企業、民間單位捐贈疫苗 頻遭卡關引各界爭議
相比於對美國、日本展開雙臂迎接，面對國內民間單位、企業捐贈疫苗，中央政府態度就趨為保守，甚至被外界議論有阻擋的嫌疑。包含台積電、永齡基金會、佛光山等都有意願購買並捐贈疫苗。
郭台銘以永齡基金會為代表，決定購買疫苗捐贈與政府後，郭要求同仁72小時完成指揮中心提出的需求，並火速在6月1日依主管機關要求送件，但頻頻遭到卡關，讓郭台銘數度發布聲明，指控有各種看不見的力量對疫苗採購技術性拖延，也讓民眾、在野黨議論紛紛。
總統蔡英文與鴻海創辦人郭台銘、台積電董事長劉德音，在6月18日開三方會談，達成「原廠製造、原廠包裝、直送台灣的共識」。行政院也在18日宣布政府將發函授權台積電與永齡基金會，代表政府洽談購買各500萬劑BNT德國原廠疫苗，直接送抵台灣捐贈給政府。
鴻海、台積電對此發展皆表示，將全力洽購，不過海外疫苗採購仍有許多不確定性，未來疫苗能否順利到貨，還要再觀望。
慈濟基金會也希冀能儘速捐贈500萬劑的BNT疫苗，總統蔡英文在6月26日透過視訊和證嚴法師通話，允諾會積極處理，將請中央流行疫情指揮中心依照實際疫苗計畫需求，與慈濟討論。
不過，陳時中表示，明白慈濟基於「為善不落人後」的心情，但還是希望先讓台積電、鴻海先展開談判，把路走清楚以後，慈濟再來談就能加快速度，也避免同時有太多團體同時在談，恐怕讓進展變得不順暢，但強調歡迎慈濟參與疫苗採購，一定會做最好的安排。