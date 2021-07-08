從乏人問津到人人搶打　國際疫苗到貨、施打時間一次看

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▲指揮中心指揮官陳時中領打AZ疫苗。（圖／指揮中心提供）

此時，COVAX平台在5月19日輸入第二批AZ疫苗，共計41.04萬400劑，自荷蘭空運抵台，這次食藥署同樣抽取600劑樣品進行審查，力拚在7天完成7項檢驗與封緘程序，在5月27日開打。

接續在5月底，再度傳出疫苗好消息，28日首批莫德納原廠15

疫苗在凌晨從

法國盧森堡起飛，中停杜拜後再飛往台灣，原本預計當天下午3時50分抵台，不過因加油緣故，延遲至5時才抵達桃園機場，隨後專車送至指定的冷儲物流中心進行後續檢驗封緘，並在6月9日開打。

各縣市

日本、美國相繼捐贈疫苗

日本政府在看到台灣疫情居高不下，宣布捐贈124萬劑AZ疫苗給台灣，這則好消息讓台灣各界相當振奮，6月4日在駐日代表謝長廷親自到機場，目送運載124萬劑AZ疫苗的日航飛向台灣，下午便抵達桃園機場，在15日開打。

美國聯邦參議員達克沃絲、蘇利文及昆斯訪台，並宣布美國將捐贈台灣75萬劑莫德納疫苗作為援助，更在20日宣布加碼到250劑，並在21日正式抵台。

美國在台協會（AIT）處長酈英傑與陳時中親自前往接機，並高舉感謝牌迎接。

對此，陳時中強調，這批疫苗對疫情控制、發展，都有好的正面作用，心懷滿滿感謝，看到疫苗下飛機，心裡很感動

﹔

酈英傑也強調，台灣是美國真正的朋友，與重要的經濟夥伴，美台將同心協力，共同對抗疫情。

政委唐鳳建置疫苗預約接種平台在13日將開放給全國進行預約，此時

日本外務大臣茂木敏充表示，

▲美國捐贈250萬劑莫德納疫苗抵台，衛福部長陳時中（左）和美國在台協會（AIT）處長酈英傑（右）親自到場接機。（圖／指揮中心提供）

國內企業、民間單位捐贈疫苗

頻遭卡關引各界爭議

郭台銘以永齡基金會為代表，決定購買疫苗捐贈與政府後，郭要求同仁72小時完成指揮中心提出的需求，並火速在6月1日依主管機關要求送件，但頻頻遭到卡關，讓郭台銘數度發布聲明，指控有各種看不見的力量對疫苗採購技術性拖延，也讓民眾、在野黨議論紛紛。

總統蔡英文與鴻海創辦人郭台銘、台積電董事長劉德音，在6月18日開三方會談，達成「原廠製造、原廠包裝、直送台灣的共識」。

行政院也在18日宣布政府將發函授權台積電與永齡基金會，代表政府洽談購買各500萬劑BNT德國原廠疫苗，直接送抵台灣捐贈給政府。

鴻海、台積電對此發展皆表示，將全力洽購，不過海外疫苗採購仍有許多不確定性，未來疫苗能否順利到貨，還要再觀望。

慈濟基金會也希冀能儘速捐贈500萬劑的BNT疫苗，總統蔡英文在6月26日透過視訊和證嚴法師通話，允諾會積極處理，將請中央流行疫情指揮中心依照實際疫苗計畫需求，與慈濟討論。

不過，陳時中表示，明白慈濟基於「為善不落人後」的心情，但還是希望先讓台積電、鴻海先展開談判，把路走清楚以後，慈濟再來談就能加快速度，也避免同時有太多團體同時在談，恐怕讓進展變得不順暢，但強調歡迎慈濟參與疫苗採購，一定會做最好的安排。