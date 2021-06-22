628三級警戒解封？蘇貞昌：若過快解封致疫情再起就白費

行政院長蘇貞昌今（22）日早上召開擴大防疫會議，拍板將擴大疫苗接種對象，引起國人關注。蘇貞昌下午赴北門郵局，慰勉中華郵政台北郵局第一線同仁時受訪表示，疫苗陸續到位，更應該讓工作上第一線與人接觸的人員施打，至於6月28日之後是否有解封的可能？蘇貞昌則說，指揮中心還需要審慎評估，過去國外也發生過快解封導致疫情再起案例，一切都要謹慎。

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針對疫苗擴大施打，蘇貞昌今日於北門郵局受訪時指出，感謝全國同胞讓疫情受到控制，但一點也不敢放鬆。在得到國外友邦捐助疫苗，還有購買疫苗部分進貨後，覺得更應該進一步讓工作上會第一線與民眾接觸的人員擴大加強施打。

蘇貞昌說，在高風險地區的保母、第一線辛苦的郵差、快遞人員與計程車司機等等，都是很辛苦的，所有名單人數都經各部會審慎評估報由指揮中心核定，同時也由指揮中心公布為準。

談及三級警戒是否有可能解封，或是「微解封」，蘇貞昌說，早上行政院召開擴大防疫會議，已彙整各縣市政府與各部會意見，防疫雖趨於穩定，但是一點都不能掉以輕心。

蘇貞昌表示，解封與否要慎重，指揮中心也會更進一步審慎評估能不能有條件部分作為調整。蘇再次表示，感謝國人合作，大家一定要繼續堅守防疫措施，才能走到盡快解封的這一步，如果沒有達到安全條件，也不能過快解封，外國也有過快解封導致疫情再起，這樣就枉費這段時間國人的忍耐。