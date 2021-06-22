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精進永續經營管理　中鋼導入氣候相關財務揭露管理指引

▲中鋼公司導入氣候相關財務揭露管理指引，以強化氣候變遷議題之因應能力。(資料照／記者黃守作攝)
▲中鋼公司導入氣候相關財務揭露管理指引，以強化氣候變遷議題之因應能力。(資料照／記者黃守作攝)

記者黃守作／高雄報導

2021-06-22 19:00:00

中鋼公司自去(109)年起分階段導入氣候相關財務揭露(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)，而成為台灣首家簽署支持TCFD的鋼鐵企業，該公司為強化對氣候變遷議題之因應能力，乃依循TCFD建議之架構，鑑別出相關風險與機會，並規劃因應策略，以降低對營運造成之影響，且於今(110)年度企業社會責任報告書進行揭露。

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中鋼公司總經理王錫欽表示，該公司為精進企業永續經營與管理，履行永續發展承諾，導入TCFD氣候相關財務揭露管理指引，以強化氣候變遷議題之因應能力。

王錫欽說，中鋼長期關注氣候變遷議題，除積極參與世界鋼鐵協會(World Steel Association)之減碳會議，以瞭解國際先進鋼廠減碳目標及技術外，也藉由參與國內外多項資訊揭露與評比，如碳揭露計畫(CDP)、道瓊永續指數(DJSI)等，來掌握國際對氣候變遷及永續發展之管理政策趨勢。

▲中鋼廠區設水面型太陽能光電系統，光電板底下為該公司導入之鳳山溪再生水，顯現中鋼重視環境永續及善盡企業社會責任。(資料照／記者黃守作攝)
▲中鋼廠區設水面型太陽能光電系統，光電板底下為該公司導入之鳳山溪再生水，顯現中鋼重視環境永續及善盡企業社會責任。(資料照／記者黃守作攝)
王錫欽指出，該公司為強化財務管理對氣候變遷議題之因應能力，也依循TCFD之「治理」、「策略」、「風險管理」與「指標和目標」架構，鑑別出環保政策法規加嚴及市場需求改變之營運風險及機會，並規劃相關因應策略，包括持續推動區域能源整合以提高能源使用效率、投入低碳製程研發作業、副產燃氣提取碳資源做為化學原料輸出之研究、持續研發薄頂規電磁鋼片與風電用鋼等高強度鋼材，以及開發具產業鏈減碳潛力之高機能鋼鐵產品。

▲中鋼利用廠區建置的蒸氣外售管網，持續推動區域能源整合，以提高能源使用效率。(資料照／記者黃守作攝)
▲中鋼利用廠區建置的蒸氣外售管網，持續推動區域能源整合，以提高能源使用效率。(資料照／記者黃守作攝)
王錫欽強調，中鋼公司亦針對極端氣候變化可能影響企業日常營運之狀況，進行超前部署，包括汰換老舊汽電共生設備、規劃多元水源(如導入都市污染再生水)等，而該公司廠區設水面型太陽能光電系統，光電板底下為該公司導入之鳳山溪再生水，以及利用廠區建置的蒸氣外售管網，持續推動區域能源整合，以提高能源使用效率，顯現中鋼重視環境永續及善盡企業社會責任。

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