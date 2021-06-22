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暑假關島打疫苗有譜　每人預估5萬有找

▲關島觀光局證實，關島將展開疫苗觀光計畫。（圖／關島旅遊局提供）
▲關島觀光局證實，關島將展開疫苗觀光計畫。（圖／關島旅遊局提供）

記者張志康/綜合報導

2021-06-22 15:39:59

美國關島媒體報導，關島觀光局正實施疫苗觀光，詳細計畫預定將於今晚正式公布相關內容。國內旅遊業者也證實，目前正規畫相關行程，旅費預估每人5萬元有找，最快可於7月初成行。

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關島當地媒體《關島每日郵報（The Guam Daily Post）》今日報導指出，關島將推動旅遊施打疫苗計畫（Air V&V），非美國籍旅客也適用，需提前預訂機票及指定飯店住宿、往返機場的交通，抵達第2天可接種新冠疫苗。後續關島觀光局也證實此一消息，並表示詳細內容將於今晚對外正式宣布計畫內容

國內旅遊業者表示，根據目前關島的相關規定，旅客可以在關島停留至少3天，最長可達32天或更長時間，旅客出發前必須有72小時的武漢肺炎PCR核酸陰性檢驗證明、抵達當地後及離開前也必須再接受檢測。

對此，雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍證實，目前正與航空公司積極展開關島直航布局，最快7月初就能成行，同時擬規畫5天4夜機票加酒店的產品滿足旅客需求，預估最低每人5萬有找。

雄獅旅遊表示，目前國內並未開放台灣旅遊業者組團，但可以代訂機票及住宿。今日稍早中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也表示，若是醫療出團打疫苗不允許有促銷行為，但若是民眾個別要自己去，則不在禁止之列。

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病毒不會等我們，讓願意的先打吧
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否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
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