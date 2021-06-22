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打完莫德納疫苗了！護理師曝「48hr內副作用」：很幸運

▲護理師詠晴接種完莫德納疫苗，並記錄下48小時內的身體狀況。（圖／翻攝《處女獅子VirgoLeo》）
▲護理師詠晴接種完莫德納疫苗，並記錄下48小時內的身體狀況。（圖／翻攝《處女獅子VirgoLeo》）

編輯中心/綜合報導

2021-06-22 15:55:23｜2021-06-22 17:39:45

為了遏止本土疫情持續延燒，台灣目前正加速讓疫苗覆蓋率上升，但施打疫苗所產生的副作用，依舊飽受各界關注。就有護理師出面分享，施打完莫德納、AZ等疫苗後身體出現的副作用，並建議「輪到你施打時就去吧」。

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《處女獅子VirgoLeo》頻道由兩位護理師組成，日前她們也分享施打完疫苗的心得。護理師詠晴在6月15日時施打莫德納疫苗，並記錄下施打後48小時的身體狀況。

詠晴隨後做出總結「我這次打完疫苗，原本以為可能會跟別人一樣經過一個高燒的時期，但我是完全沒有的，唯一一個比較明顯的副作用是肌肉痠痛，注射部位也沒有紅腫，除此之外沒有其他不舒服的地方，而這個肌肉痠痛也不是無法忍受那種，最多就是睡覺時無法側身、洗澡舉手會比較不便等等」。

▲護理師蕎伊則是已經打完兩劑AZ疫苗，並提到施打第二劑時，幾乎沒有副作用了。（圖／翻攝《處女獅子VirgoLeo》）
▲護理師蕎伊則是已經打完兩劑AZ疫苗，並提到施打第二劑時，幾乎沒有副作用了。（圖／翻攝《處女獅子VirgoLeo》）
「我應該算是打完疫苗之後很幸運吧」，詠晴也詢問了醫院其他同事的狀況，「學姊單位裡面，發燒最高溫是38度，剩下的人都是37.7度以下，就是輕微發燒，其他也有注射部位疼痛的情況，但到第二天就好了」。

另一位護理師蕎伊則是已經打完兩劑AZ疫苗，她則提到「AZ副作用年輕人的反應會比較大，會出現發燒、發冷、全身痠痛、頭痛、注射部位紅腫等，我自己則是有出現發燒、發冷、全身痠痛等症狀，注射部位則是疼痛了一個禮拜左右」。蕎伊最後補充，自己打二劑時，則是完全沒有副作用。

最後詠晴也提到，自己是有在打「免疫力抑制劑」的病人，原本也害怕打完疫苗會造成原本的疾病惡化，後續也經過詢問自己皮膚科醫師，對方也表示能打疫苗，她衡量後也打了疫苗。她也建議「如果本身是有一些特殊疾病，可以先提前諮詢你的醫師，就可以施打疫苗通知一來時立刻施打，加速大家的接種速度」。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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