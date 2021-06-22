打完莫德納疫苗了！護理師曝「48hr內副作用」：很幸運

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詠晴隨後做出總結「我這次打完疫苗，原本以為可能會跟別人一樣經過一個高燒的時期，但我是完全沒有的，唯一一個比較明顯的副作用是肌肉痠痛，注射部位也沒有紅腫，除此之外沒有其他不舒服的地方，而這個肌肉痠痛也不是無法忍受那種，最多就是睡覺時無法側身、洗澡舉手會比較不便等等」。
「我應該算是打完疫苗之後很幸運吧」，詠晴也詢問了醫院其他同事的狀況，「學姊單位裡面，發燒最高溫是38度，剩下的人都是37.7度以下，就是輕微發燒，其他也有注射部位疼痛的情況，但到第二天就好了」。
另一位護理師蕎伊則是已經打完兩劑AZ疫苗，她則提到「AZ副作用年輕人的反應會比較大，會出現發燒、發冷、全身痠痛、頭痛、注射部位紅腫等，我自己則是有出現發燒、發冷、全身痠痛等症狀，注射部位則是疼痛了一個禮拜左右」。蕎伊最後補充，自己打二劑時，則是完全沒有副作用。
最後詠晴也提到，自己是有在打「免疫力抑制劑」的病人，原本也害怕打完疫苗會造成原本的疾病惡化，後續也經過詢問自己皮膚科醫師，對方也表示能打疫苗，她衡量後也打了疫苗。她也建議「如果本身是有一些特殊疾病，可以先提前諮詢你的醫師，就可以施打疫苗通知一來時立刻施打，加速大家的接種速度」。（編輯：潘毅）
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