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安以軒捐600萬PAPR挺醫護　總裁老公：忙到拋夫棄子

▲安以軒捐醫護人員600萬PAPR。（圖／翻攝安以軒臉書）
▲安以軒捐醫護人員600萬PAPR。（圖／翻攝安以軒臉書）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-06-22 15:51:04｜2021-06-22 15:54:06

安以軒帶兒子66、女兒娃寶赴澳門，和德晉集團CEO老公陳榮煉一家團圓，心繫台灣疫情的她，透過爸爸和好友夏于喬幫忙，捐贈210台PAPR（電動過濾式呼吸防護具）給雙北消防隊、醫院，總價值超過600萬元，今（22）日陸續發送到各地。

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▲安以軒149台PAPR火速送出。（圖／翻攝安以軒臉書）
▲安以軒149台PAPR火速送出。（圖／翻攝安以軒臉書）
安以軒看到醫護人員熱衰竭、員警自購4萬元動力濾淨式呼吸裝置執勤的新聞，決定號召好朋友捐贈PAPR，人在台灣的爸爸告訴她全台灣缺貨，安以軒馬上開啟「女兒任性胡鬧要求老爸模式」，不斷跳針告訴爸爸：「我不管！我就是立刻馬上要PAPR！我不管！你生也要生給我！ 老爸不都是萬能的嗎？你一定可以的！全台灣不能錯過任何一個經銷商，任何一家店，哪怕只有僅存的一台，而且要最新款、最高規格、最高標準、最合適醫護人員用的，要不然我就放下你兩個小寶貝外孫在澳門，然後飛回去台北親自處理囉。」

▲夏于喬幫安以軒跑遍雙北。（圖／翻攝安以軒臉書）
▲夏于喬（中）幫安以軒跑遍雙北。（圖／翻攝安以軒臉書）
安以軒說自己每天奪命連環叩，「問進度，問貨源，等待廠商回覆，地毯式搜尋全台灣，打了上百通電話，求爺爺、告奶奶，反正這次的決心就是非把牆撞破不可」，終於找到149套現貨，還有61套從國外運送來台灣，在飛來的路上了，熱血程度讓老公直虧：「忙到已經拋夫棄子。」

▲夏于喬（右三）捐贈1台PAPR共襄盛舉。（圖／翻攝安以軒臉書）
▲夏于喬（右四）捐贈1台PAPR共襄盛舉。（圖／翻攝安以軒臉書）
安以軒請好友夏于喬分送，總計送給雙北消防隊110套、醫護100套的PAPR以及獨立頭套，包括新北市政府、台北市消防局、國軍桃園總醫院、三軍總醫院、衛福部新莊醫院獲贈，好友夏于喬、許茹芸也各捐1台，安以軒感動說：「我真的哭了，還好我沒有等待，還好我沒有放棄，還好我有一個神奇老爸配上小叮噹老公（實現我加量再加量的願望），以及我台北熱血心腸的好友們。」

▲安以軒在澳門跨海募捐愛心物資。（圖／翻攝安以軒臉書）
▲安以軒在澳門跨海募捐愛心物資。（圖／翻攝安以軒臉書）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
16.67%83.33%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
93.1%6.9%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
44.74%55.26%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
59.3%40.7%
2021-06-20-2021-06-23
您認為禾馨診所在北市衛生局的同意下先取得疫苗，這是特權嗎？

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