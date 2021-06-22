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北藝中心工地爆群聚　傳有40人確診

▲北市議員黃郁芬表示，北藝中心傳出群聚案，要求北市府說明。（圖／翻攝自黃郁芬臉書專頁）
▲北市議員黃郁芬表示，北藝中心傳出群聚案，要求北市府說明。（圖／翻攝自黃郁芬臉書專頁）

記者張志康/綜合報導

2021-06-22 15:53:44

繼台北農產運銷公司和士林某護理之家爆發群聚感染後，無黨籍台北市議員黃郁芬今（22）日表示，北藝中心也爆40人群聚感染；台北市文化局長蔡宗雄說，有依程序通報停工，現已全數復工。

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無黨籍台北市黃郁芬今天發布新聞稿表示，台北市表演藝術中心工地提報自5月31日至6月18日暫停施工全面消毒，結果背後原因竟是群聚感染。

黃郁芬指出，北藝中心從5/21到6/11之間，總計快篩了400多名工地工程相關人員，後來經過PCR檢測，屬於台北市新工處 負責的工地有30名工程人員確診，捷運工程局 負責的標案工地有10名工程人員確診，總計有40名工程人員確診形成群聚感染事件，但市府卻完全沒有迅速掌握狀況，也並未對外界說明，恐形成士林地區繼長照機構後，另一處有群聚感染風險的地方。

根據新工處的回覆資料表示，施工廠商於110年5月28日函報表示，工地清潔人員1名經疾管局於5月27日通報，5月19日確診，該名確診者曾於5月4~12日期間於北藝中心工程進行清潔工作，惟其他工地人員並「無被匡列」。

後來陸續爆發2名施工人員於工地暫停施工消毒期間進行COVID-19快篩陽性，工區鄰標捷運局工地亦於6月2日通報2名PCR檢測確診者，故提報自5月31日至6月18日暫停施工全面消毒，但最終卻造成總計40名確診的群聚感染事件。更會令人擔心這樣不精準的疫調，是否可能造成對其他地區的影響？

台北市政府應在下午三點半的記者會詳細說明所有狀況，為何這一段時間都沒給市民朋友清楚的交代北藝工地的狀況，柯文哲市長是不是為了自己的政績，全然不顧施工人員的安危、置基層工作人員和附近居民於疫情風險中，請柯市長不要再蓋牌、不要再試圖掩蓋事實了！

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您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
16.67%83.33%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
93.1%6.9%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
44.74%55.26%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
59.3%40.7%
2021-06-20-2021-06-23
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