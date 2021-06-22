北藝中心工地爆群聚　傳有40人確診

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黃郁芬指出，北藝中心從5/21到6/11之間，總計快篩了400多名工地工程相關人員，後來經過PCR檢測，屬於台北市新工處 負責的工地有30名工程人員確診，捷運工程局 負責的標案工地有10名工程人員確診，總計有40名工程人員確診形成群聚感染事件，但市府卻完全沒有迅速掌握狀況，也並未對外界說明，恐形成士林地區繼長照機構後，另一處有群聚感染風險的地方。
根據新工處的回覆資料表示，施工廠商於110年5月28日函報表示，工地清潔人員1名經疾管局於5月27日通報，5月19日確診，該名確診者曾於5月4~12日期間於北藝中心工程進行清潔工作，惟其他工地人員並「無被匡列」。
後來陸續爆發2名施工人員於工地暫停施工消毒期間進行COVID-19快篩陽性，工區鄰標捷運局工地亦於6月2日通報2名PCR檢測確診者，故提報自5月31日至6月18日暫停施工全面消毒，但最終卻造成總計40名確診的群聚感染事件。更會令人擔心這樣不精準的疫調，是否可能造成對其他地區的影響？
台北市政府應在下午三點半的記者會詳細說明所有狀況，為何這一段時間都沒給市民朋友清楚的交代北藝工地的狀況，柯文哲市長是不是為了自己的政績，全然不顧施工人員的安危、置基層工作人員和附近居民於疫情風險中，請柯市長不要再蓋牌、不要再試圖掩蓋事實了！