快訊／防堵北農疫情擴散　柯文哲：北農快篩367人全陰性

新冠肺炎疫情在台灣近日逐漸趨緩，不過位在台北的農產運銷公司，第一及第二果菜市場傳出數人確診，造成群聚感染的狀況。對此台北市政府21日起啟動「北農2.0專案」，針對北農員工以及相關人士進行快篩，對呈陰性者也會安排施打疫苗。台北市長柯文哲今日下午召開防疫記者會，也公布21日的快篩羯鼓，兩間果菜市場加起來一共篩檢367人，全數都呈陰性反應。





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為了防堵北農的群聚感染狀況擴大成為防疫破口，昨（21）日起啟動「北農2.0專案」，針對2000多名北農員工以及相關人員，進行全面的快篩及施打疫苗。昨日也已經篩檢367人且全部呈現陰性反應，今日也造冊了1028人進行快篩，若呈現陰性反應也將隨即安排施打疫苗。





而針對北農相關人員施打疫苗部分，北市府方面在21及22日分別造冊了228人及362人進行施打。「預計是一天1000人快篩、1000人施打疫苗，預計在這幾天內完成。」柯文哲說，除了北農以外，目前也安排花卉、漁產、畜產等運銷公司以及環南市場等人員，未來進行疫苗施打，目前也已經分配了10540濟疫苗，希望能藉此防堵批發市場發生群聚感染。



