陳其邁憂心北農疫情　高市目前篩檢104人全陰性

全國今(22)日新增78例本土確診病例，高雄市0確診，市長陳其邁表示，全國已經連續第二天降到2位數以下，疫情有趨於緩和，不過，對於北農、新北市的恩主公醫院等群聚感染，他仍非常擔心的強調，這也證明疫調很重要，匡列接觸者後就一定要隔離，減少社區傳播風險，他非常擔心，南北移動可能造成其他縣市零星病例。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-06-22 16:13:46｜2021-06-22 16:15:39
針對北農群聚感染案，高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，高市府將南來北往、會與北農人員接觸者共150人，其中59位司機列為第一圈接觸者，進行採檢，已送檢者全是陰性，14人檢驗中；第二圈為行政、點交、卸貨人員有91人，已送檢者全陰性，12人檢驗中。也就是說，150人中，已送驗104人，全數陰性。 陳其邁也針對中央公布，7月1日起增列「國家關鍵基礎設施及高風險接種人員」，第一線郵務人員等多項人員列在在第七類，高雄市會按照相關名冊通知來施打。 另外，陳其邁宣布，高雄市提供孕婦施打疫苗共有三種途徑，第一種是孕婦到原就診婦產科醫院，如果是肺炎疫苗合約醫院，做產檢時可由醫師評估，如可接種，就在原醫院接種。若不是新冠肺炎疫苗合約醫院，在請醫師評估後，如可接種，由醫師開立轉診單，預約到合約醫療院所或大型接種站。
第三種是每周六、日下午2點至4點半，孕婦可直接到巨蛋及鳳山體育館接種，請孕婦事先報名預約，預約專線8220300。陳其邁也強調，高雄市共有20家醫院，提供孕婦疫苗的專診服務，名單可上衛生局網站查詢。此外，高雄市的熱血計程車，也會免費接送孕婦施打疫苗。
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