COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

孕婦打疫苗　中市開放專責醫院、衛生所

▲孕婦納入施打疫苗第6順位，市長盧秀燕提醒，準媽媽評估自身狀況並和醫生充分討論後，再決定是否施打(圖／市政府提供2021.6.22)
▲孕婦納入施打疫苗第6順位，市長盧秀燕提醒，準媽媽評估自身狀況並和醫生充分討論後，再決定是否施打(圖／市政府提供2021.6.22)

記者柳榮俊/台中報導

2021-06-22 16:26:19

中央今(22)日公布疫苗最新接種對象順序，將孕婦納入施打疫苗第6順位。台中市長盧秀燕表示，感身為六都唯一的女性市長，基於孕婦安全第一，將不設置快打站大規模施打，而是開放台中18間專責醫院與30間衛生所供孕婦預約，可自由選擇莫德納或AZ疫苗；未來更多疫苗到貨後，將再開放與市府有「特約」的婦產科診所，提醒準媽媽評估自身狀況並和醫生充分討論後，再決定是否施打。

我是廣告 請繼續往下閱讀
盧秀燕表示，她是六都唯一的女性市長，對於孕婦施打疫苗的規劃更加小心謹慎，因為孕婦不可隨便吃藥打針，也必須指定醫師持續產檢；因此，市府針對孕婦施打疫苗不會規劃在快打站大規模注射，而是在醫療院所或婦產科診所，且最好由她原來的產檢醫師評估商量後再進行。

盧秀燕進一步說，目前台中市18間專責醫院估計約有4000劑莫德納疫苗，也有AZ疫苗，將供台中市的孕婦們於18間專責醫院和衛生所預約施打；月底或下個月初，美國捐贈的莫德納疫苗也將由中央配送到台中，屆時也將開放與市府衛生局有「特約」的婦產科診所均可讓孕婦就近施打，相信在自己產檢的診所、熟悉的醫護人員陪伴下，準媽媽們將更安全、安心。

針對行政院今日公布7月起疫苗優先施打名單，盧秀燕表示，中央將擴大納入國家關鍵基礎設施及高風險接種人員等專案對象，包括雙鐵、油氣水電、通訊等基礎設施人員，以及第一線郵務處理人員、媒體第一線採訪工作人員等；內政部也宣布將殯葬業服務人員納入第二類優先施打對象，台中將遵照中央SOP，依中央實際分配的疫苗數妥善規劃施打方案。

此外，中央規劃針對疫情風險較高的雙北地區，納入保母、計程車駕駛、外送員、國道客運司機、貨運司機、傳統市場合法攤商及賣場（含超商）收銀人員於施打名單中。

對此，盧燕強調「同島一命，都是一家人」，基於全國一制性與人員流通性，她建議中央將此政策遍及全國，同步建立防護網，疫情保衛需要大家共同努力。

衛生局表示，考量孕婦安全，施打疫苗應由產檢醫師專業評估，目前台中市18間專責醫院約剩4千劑莫德納，孕婦可至醫院預約、洽詢、問診與施打，目前婦產科診所尚未有疫苗提供，待新一批莫德納疫苗到貨配發下來，將盡快分給全市醫療院所與婦產科診所使用。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
16.67%83.33%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
93.1%6.9%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
44.74%55.26%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
59.3%40.7%
2021-06-20-2021-06-23
你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

繼續作答
全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀