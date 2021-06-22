孕婦打疫苗　中市開放專責醫院、衛生所

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盧秀燕進一步說，目前台中市18間專責醫院估計約有4000劑莫德納疫苗，也有AZ疫苗，將供台中市的孕婦們於18間專責醫院和衛生所預約施打；月底或下個月初，美國捐贈的莫德納疫苗也將由中央配送到台中，屆時也將開放與市府衛生局有「特約」的婦產科診所均可讓孕婦就近施打，相信在自己產檢的診所、熟悉的醫護人員陪伴下，準媽媽們將更安全、安心。
針對行政院今日公布7月起疫苗優先施打名單，盧秀燕表示，中央將擴大納入國家關鍵基礎設施及高風險接種人員等專案對象，包括雙鐵、油氣水電、通訊等基礎設施人員，以及第一線郵務處理人員、媒體第一線採訪工作人員等；內政部也宣布將殯葬業服務人員納入第二類優先施打對象，台中將遵照中央SOP，依中央實際分配的疫苗數妥善規劃施打方案。
此外，中央規劃針對疫情風險較高的雙北地區，納入保母、計程車駕駛、外送員、國道客運司機、貨運司機、傳統市場合法攤商及賣場（含超商）收銀人員於施打名單中。
對此，盧燕強調「同島一命，都是一家人」，基於全國一制性與人員流通性，她建議中央將此政策遍及全國，同步建立防護網，疫情保衛需要大家共同努力。
衛生局表示，考量孕婦安全，施打疫苗應由產檢醫師專業評估，目前台中市18間專責醫院約剩4千劑莫德納，孕婦可至醫院預約、洽詢、問診與施打，目前婦產科診所尚未有疫苗提供，待新一批莫德納疫苗到貨配發下來，將盡快分給全市醫療院所與婦產科診所使用。