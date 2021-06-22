高雄微解封？陳其邁：我非常非常非常擔心雙北的疫調

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陳其邁說，之前就跟大家說明過，疫調、匡列、隔離很重要，假如在一開始沒有大幅度的匡列、隔離，恐怕會有一些隱藏個案，因為大規模篩檢在剛接觸時，體內的病毒量非常低，檢查出來當然是陰性，所以在匡列完務必要進行隔離，才能在一開始就把傳染源匡列。
陳其邁指出，南北的移動當然會造成各縣市出現一些零星的群聚感染，所以還是要非常的謹慎、不能鬆懈，雖然已經連續兩天確診病例都降到100例以下，但是在北部地區感染源，其實並不是那麼明確，所以在北部地區還是要更了解當地流行的狀也許會是比較好。
陳其邁強調，高雄市從疫情指揮中心開設之後，對於疫調都是非常的用心，希望把疾病控制在一定的範圍裡面，藉由匡列接觸者來減少社區傳播風險，這個是高雄市政府在做的，而被問到這是否代表要雙北的疫調沒有明確找出傳染源，高雄市就不贊成微解封？陳其邁則僅回應「我非常非常非常擔心雙北的疫調」。
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