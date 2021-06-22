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高雄微解封？陳其邁：我非常非常非常擔心雙北的疫調

▲北部又爆發群聚感染，高雄市長陳其邁坦言：「我非常非常非常擔心雙北的疫調」。（圖／高雄市政府提供）
▲北部又爆發群聚感染，高雄市長陳其邁坦言：「我非常非常非常擔心雙北的疫調」。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-06-22 16:39:21

針對有一些疫情趨緩的縣市開始提出微解封的構想，也有民眾說希望適度開放戶外活動，高雄是否會向中央建議跟進？市長陳其邁認為，北部地區的感染源都不明確，尤其他們的疫調的狀況到底是如何？「我非常非常非常擔心雙北的疫調」，也希望有更多的資訊，這樣對於高雄市判斷要不要「微解封」，才比較有依據。

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高雄今天繼續「＋0」，陳其邁表示，全台灣的確診病例流行曲線圖已經是連續第2天降到兩位數字以下，整個疫情狀況趨於緩和，但像最近包括說台北市的北農、新北市的恩主公醫院，以及相關機構內的群聚感染，「我們是非常非常的擔心」。

▲陳其邁強調，假如以5天來算一個感染週期，如果沒有匡列、沒有疫調，也不隔離的話，20天後1個個案就會變成625個個案，所以儘早疫調、匡列、隔離很重要。（圖／高雄市政府提供）
▲陳其邁強調，假如以5天來算一個感染週期，如果沒有匡列、沒有疫調，也不隔離的話，20天後1個個案就會變成625個個案，所以儘早疫調、匡列、隔離很重要。（圖／高雄市政府提供）
陳其邁說，之前就跟大家說明過，疫調、匡列、隔離很重要，假如在一開始沒有大幅度的匡列、隔離，恐怕會有一些隱藏個案，因為大規模篩檢在剛接觸時，體內的病毒量非常低，檢查出來當然是陰性，所以在匡列完務必要進行隔離，才能在一開始就把傳染源匡列。

▲陳其邁認為，雖然已經連續兩天確診病例降到100例以下，北部地區的感染源仍不那麼明確，還是要非常的謹慎、不能鬆懈。（圖／高雄市政府提供）
▲陳其邁認為，雖然已經連續兩天確診病例降到100例以下，北部地區的感染源仍不那麼明確，還是要非常的謹慎、不能鬆懈。（圖／高雄市政府提供）
陳其邁指出，南北的移動當然會造成各縣市出現一些零星的群聚感染，所以還是要非常的謹慎、不能鬆懈，雖然已經連續兩天確診病例都降到100例以下，但是在北部地區感染源，其實並不是那麼明確，所以在北部地區還是要更了解當地流行的狀也許會是比較好。

陳其邁強調，高雄市從疫情指揮中心開設之後，對於疫調都是非常的用心，希望把疾病控制在一定的範圍裡面，藉由匡列接觸者來減少社區傳播風險，這個是高雄市政府在做的，而被問到這是否代表要雙北的疫調沒有明確找出傳染源，高雄市就不贊成微解封？陳其邁則僅回應「我非常非常非常擔心雙北的疫調」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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