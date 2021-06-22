還原揭露高嘉瑜原因　柯文哲：有打電話告知她紙包不住火

小禾馨診所日前爆發違規施打疫苗爭議，而根據北市府政風處的調查資料顯示，民進黨立委高嘉瑜疑似涉嫌有為診所關說的疑慮。而台北市長柯文哲更是在記者會上，直接將高嘉瑜的名字公布，引發社會各界議論。對此柯文哲今（22）日在防疫記者會上，也還原當時情況。柯表示記者會前一小時有跟高嘉瑜通電話，並向她表示紙包不住火，「與其事後人家去擠牙膏擠出來，或者存心要搞你都更慘。」





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柯文哲表示，昨日在議會接受議員質詢時，數度被問到「跟高嘉瑜感情很好，怎麼會把她的名字講出來？」柯文哲說，政風處調查報告出爐後，看到附件、筆錄上面就寫著高嘉瑜，而在開記者會之前也有幕僚與他討論是否要公布高的名字，柯文哲則表示，台北市議員都會索資，公文都寫在裡面，耳其讓其他人擠牙膏擠出來，不如他自己公布。





柯文哲也還原當天記者會前的狀況，表示一個小時前有打電話給高嘉瑜，告訴她「這紙包不住火。」柯強調，與其讓人事後擠牙膏，甚至要存心搞你都更慘，「不如我直接講出來。」不過柯文哲也直言，這是政風處調查的事實，至於動機、原因，則讓高嘉瑜事後去處理。





而針對外界頻傳陰謀論，表示柯文哲之所以公布高嘉瑜涉嫌為禾馨關說，是為了要掩飾好心肝診所日前大量為不具資格者施打疫苗一事。「台灣這個社會，政治越來越黑暗。」柯文哲感嘆，這樣的陰謀論，讓他覺得「政論節目沒有消滅，台灣不會安定。」



