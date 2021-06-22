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還原揭露高嘉瑜原因　柯文哲：有打電話告知她紙包不住火

▲北市疫苗分配之亂，台北市長柯文哲證實立委高嘉瑜成致電衛生局要求撥配疫苗給小禾馨診所。（圖／台北市政府提供）
▲北市疫苗分配之亂，台北市長柯文哲證實立委高嘉瑜成致電衛生局要求撥配疫苗給小禾馨診所。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-06-22 16:42:07

小禾馨診所日前爆發違規施打疫苗爭議，而根據北市府政風處的調查資料顯示，民進黨立委高嘉瑜疑似涉嫌有為診所關說的疑慮。而台北市長柯文哲更是在記者會上，直接將高嘉瑜的名字公布，引發社會各界議論。對此柯文哲今（22）日在防疫記者會上，也還原當時情況。柯表示記者會前一小時有跟高嘉瑜通電話，並向她表示紙包不住火，「與其事後人家去擠牙膏擠出來，或者存心要搞你都更慘。」

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柯文哲表示，昨日在議會接受議員質詢時，數度被問到「跟高嘉瑜感情很好，怎麼會把她的名字講出來？」柯文哲說，政風處調查報告出爐後，看到附件、筆錄上面就寫著高嘉瑜，而在開記者會之前也有幕僚與他討論是否要公布高的名字，柯文哲則表示，台北市議員都會索資，公文都寫在裡面，耳其讓其他人擠牙膏擠出來，不如他自己公布。

柯文哲也還原當天記者會前的狀況，表示一個小時前有打電話給高嘉瑜，告訴她「這紙包不住火。」柯強調，與其讓人事後擠牙膏，甚至要存心搞你都更慘，「不如我直接講出來。」不過柯文哲也直言，這是政風處調查的事實，至於動機、原因，則讓高嘉瑜事後去處理。

而針對外界頻傳陰謀論，表示柯文哲之所以公布高嘉瑜涉嫌為禾馨關說，是為了要掩飾好心肝診所日前大量為不具資格者施打疫苗一事。「台灣這個社會，政治越來越黑暗。」柯文哲感嘆，這樣的陰謀論，讓他覺得「政論節目沒有消滅，台灣不會安定。」

▲中央流行疫情指揮中心22日說明新冠肺炎本土感染爆發，累計確診12938例。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心22日說明新冠肺炎本土感染爆發，累計確診12938例。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
16.67%83.33%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
93.1%6.9%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
44.74%55.26%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
59.3%40.7%
2021-06-20-2021-06-23
您認為禾馨診所在北市衛生局的同意下先取得疫苗，這是特權嗎？

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