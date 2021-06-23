韓瑜偷學黃少祺邪惡眼神　「女版張嘉良」上身

韓瑜、丁國琳在《天之驕女》開戰，收視5.25開紅盤，150萬人等著看丁國琳「惡女的報應」，前陣子形象溫和的韓瑜終於「恢復本性」，展現使壞的一面，她表示以前的「方文鈴」要一直罵人，常覺得喉嚨很痛，現在的「方文鈴」則讓她自嘲已有初老症狀，要一口氣背一大段台詞，開始覺得有些吃力，且這些台詞又要講得很流利才會有氣勢，對演員來說很磨練演技與考驗背台詞的功力，但很開心再次把她和黃少祺安排在一起，讓暗黑前任夫妻再度合體使壞，她自爆有時會故意學黃少祺壞壞的眼神、表情和動作，「我常在現場開玩笑說我是女版張嘉良，張嘉良現在不在，我來代替他。」
記者羅凌筠/綜合報導
2021-06-23 09:00:00
韓瑜自認有社交障礙，容易讓人覺得有距離感，笑說若真遇到像劇中丁國琳這樣笑裡藏刀的心機女，可能會因神經太大條而感受不出來，她也透露已在這行20年，曾遇過背後捅刀的人，也遇過踩著別人身體往上爬的人，但她選擇勇敢做自己，在工作上認真努力，讓自己沒有被其他人攻擊的地方，積極創造自己的價值，她相信大家的眼睛都是雪亮的，所以遇到這種人也不用太過擔心。 丁國琳飾演作惡多端的「姨媽」莊月里，劇中楊烈假死，不知情的丁國琳信以為真，表面上假裝很傷心，在眾人面前放聲哭喊，對此她笑說：「最近有太多嘶吼大哭的戲，讓我聯想到小時候看過的『孝女白琴』，已經燒聲好幾天了。」身為專業演員的丁國琳從來不在乎形象也沒有偶包，她幽默表示：「進入演藝圈演戲不就是得不要臉嗎？我上綜藝節目的樣子簡直就是諧星。」