AZ、莫德納疫苗那種好？高醫院長鍾飲文：「一樣好」

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鍾飲文也根據研究顯示表示，AZ及莫德納疫苗預防重症與死亡保護力都是大於95%，另在最早施打AZ與BNT疫苗的英國，從2020年12月到今年5月共收錄了383,812的參與者，在刺胳針醫學雜誌發表研究結果顯示AZ疫苗與BNT疫苗的保護力一致。
鍾飲文指出，雖然目前安全性證據有限，但孕婦也屬於重症高風險族群，一旦媽媽體內產生抗體，少數抗體會經過胎盤給寶寶，寶寶在出生後三個月內仍有防護能力。原則上，妊娠任一期(一、二、三)皆可施打。哺乳中也可以施打疫苗•抗體也會出現在母乳中，可能對新生兒有保護效果。
鍾飲文也表示，孕婦列在疫苗優先施打對象，不論對國家整體發展，與社會需要都有其 必要，懷孕婦女施打前一定要仔細評估，孕婦施打疫苗前，先跟主治醫師討論，醫師會就孕婦血壓、血糖控制與胎兒胎心音做評估。
同時，高雄市今天為社區長輩安排49個疫苗接種站，但因六龜區、甲仙區、茂林區、桃源區、那瑪夏區山區雨量達200毫米的停班課標準，所以山區75歲以上長輩疫苗接種作業暫停作業。其餘各區疫苗接種作業照常。如果長輩要出門接種疫苗遇到雨勢較大時，改天再來沒關係，持通知單還是可以接種，打疫苗不用趕，安全第一。
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