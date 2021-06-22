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AZ、莫德納疫苗那種好？高醫院長鍾飲文：「一樣好」

▲高醫院長鍾飲文今天表示，AZ、莫德納其實2種疫苗「一樣好」，他請民眾接到通知就去打，不要挑廠牌。（圖／高市府提供）
▲高醫院長鍾飲文今天表示，AZ、莫德納其實2種疫苗「一樣好」，他請民眾接到通知就去打，不要挑廠牌。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-06-22 18:59:02

打AZ還是打莫德納疫苗那一種好，高醫院長鍾飲文今(22)日表示，其實2種疫苗「一樣好」，他請民眾接到通知就去打，不要挑廠牌；不過，對於孕婦而言，鍾飲文認為孕婦屬重症高風險族群，在考量感染與安全下接種建議還是優先選擇mRNA疫苗，但如果第一劑已施打AZ，第二劑還是建議施打AZ。

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▲AZ、莫德納其實2種疫苗「一樣好」。（圖／高市府提供）
▲AZ、莫德納其實2種疫苗「一樣好」。（圖／高市府提供）
鍾飲文也根據研究顯示表示，AZ及莫德納疫苗預防重症與死亡保護力都是大於95%，另在最早施打AZ與BNT疫苗的英國，從2020年12月到今年5月共收錄了383,812的參與者，在刺胳針醫學雜誌發表研究結果顯示AZ疫苗與BNT疫苗的保護力一致。

鍾飲文指出，雖然目前安全性證據有限，但孕婦也屬於重症高風險族群，一旦媽媽體內產生抗體，少數抗體會經過胎盤給寶寶，寶寶在出生後三個月內仍有防護能力。原則上，妊娠任一期(一、二、三)皆可施打。哺乳中也可以施打疫苗•抗體也會出現在母乳中，可能對新生兒有保護效果。

鍾飲文也表示，孕婦列在疫苗優先施打對象，不論對國家整體發展，與社會需要都有其 必要，懷孕婦女施打前一定要仔細評估，孕婦施打疫苗前，先跟主治醫師討論，醫師會就孕婦血壓、血糖控制與胎兒胎心音做評估。

同時，高雄市今天為社區長輩安排49個疫苗接種站，但因六龜區、甲仙區、茂林區、桃源區、那瑪夏區山區雨量達200毫米的停班課標準，所以山區75歲以上長輩疫苗接種作業暫停作業。其餘各區疫苗接種作業照常。如果長輩要出門接種疫苗遇到雨勢較大時，改天再來沒關係，持通知單還是可以接種，打疫苗不用趕，安全第一。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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