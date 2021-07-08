國際認證成最大考驗　國產疫苗發展進程、爭議問題一次看

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高端疫苗在7月6日公告，將於巴拉圭亞松森大學附設醫院執行疫苗第三期人體臨床試驗，採免疫橋接設計與AstraZeneca （AZ）疫苗進行比對性試驗，已

向DINAVISA提出第三期臨床試驗申請。

▲高端疫苗日前召開記者會進行新冠肺談疫苗二期臨床試驗數據解盲。（圖／擷取自櫃買中心重訊記者會直播）

▲目前台灣約有330萬劑的莫德納疫苗。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

衛生福利部於2020年7月製定了「補捐助民間團體研發COVID-19疫苗計畫」，訂出最高獲得新台幣5億元的誘因，要求國產疫苗第二期受試人數至少要做到3000人以上的規模，不過該計畫中僅提及第一期及第二期臨床試驗，完全沒有第三期臨床試驗等相關字樣。

讓各界質疑，衛福部從一開始就打算在國產疫苗做完二期臨床後，直接發EUA（Emergency Use Authorization；緊急使用授權）給國產疫苗，好讓國人施打，造成民眾不滿。

指揮中心更在5月

高端疫苗宣布投入新冠疫苗開發後，原本股價在2019年12月31日是28.5元／股，到了2021年1月29日高端股價漲為103元／股，且2月17日到22日更連拉4天漲停板，到了5月17日，高端疫苗的股價已經漲至417元／股，衝上史上新高，股價翻了13.6倍，不免容易讓人懷疑有炒股的嫌疑。

聯亞生技集團旗下子公司聯亞藥在6月23日以參考價每股30元登錄興櫃，近期更暴漲10倍。聯亞藥與高端兩家公司也雙雙遭櫃買中心依法查核。

由於台灣的高端疫苗都尚未進入三期臨床，在傳統定義中，疫苗第三期臨床試驗的目的，就是要確保疫苗的安全性與有效性，目前國產疫苗都沒有進入第三期，疫苗的保護力難以受外界認可。





國產疫苗的三期臨床試驗會繼續進行，但中央目前急欲走向國際，爭取歐盟及英國的EUA，雖然全球主要疫苗品牌在疫情嚴峻之下，也都還來不及完成三期試驗，但大多數品牌都經過三期臨床試驗的期中報告，才能夠取得緊急使用授權（EUA）。





不過，日前美國食品藥物管理局（FDA）宣布，未來將不再開放新冠肺炎疫苗EUA緊急使用授權，讓國產疫苗能否得到國際認證，成一大問題，也讓國人倍感擔憂。指揮中心期待以「免疫橋接方法」取代三級臨床，來取得國外EUA，目前正發函詢問美國、歐盟和日本意見，不過美方17日回函「目前無法有定論」，仍在討論，被外界解讀該方式希望渺茫。



