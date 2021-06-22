中市府長者緩打疫苗調查　前三大原因

台中市年長者未施打AZ疫苗的原因，市府在6月19及20日針對446名長輩未施打疫苗原因進行追蹤調查。市長盧秀燕今（22）日公布，符合資格卻未施打AZ疫苗的長輩，前三大原因以「擔心致死率」最大宗占27.4%、「身體狀況不佳、住院中」占26.7%、「想等其他品牌的疫苗」占20.9%，可見緩打考量為擔心不良反應居多，後續市府會將追蹤分析提供給中央或他縣市參考，也呼籲中央主動就疫苗安全性、風險性進行科學研究，解除疑慮、安定民心。
記者金武鳳/台中報導
2021-06-22 17:05:28
台中市政府今下午召開台中市疫情指揮中心線上記者會，研考會主委吳皇昇表示，近日陸續出現民眾接種AZ疫苗後不適的情形，市府推出「疑因接種COVID-19疫苗死亡關懷專案」，即市民疑似接種COVID-19疫苗死亡，市府提供2萬元慰問金及相關法律扶助，為進一步關懷、追蹤台中市年長者未施打AZ疫苗的原因，市府在6月19及20日針對部分行政區（包含中區、東區、西區、南區、北區、西屯區、北屯區、南屯區及豐原區，共9區）進行長輩未施打疫苗的關懷，追蹤人數共計446人。
吳皇昇指出，經初步統計，符合資格卻未施打AZ疫苗的長輩，最主要的前四項原因分別為「擔心疫苗致死率」(27.4%)、「生理因素（近期身體不佳或住院中）」(26.7%)、「想等其他品牌的進口疫苗」(20.9%)及「擔心疫苗副作用」(14.3%)；其他如「已自費施打」、「長輩本人不住在台中」、「覺得不需要疫苗」等因素占10.7%。