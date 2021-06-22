林右昌嗆北市甩鍋「很不爽」　柯文哲：情緒性發言沒必要

台北農產運銷公司的群聚感染事件，近日來逐漸影響北市以外的各區域。基隆市長林右昌昨日下午就表示，北農群聚感染事件台北市長柯文哲「甩鍋」新北及基隆，讓他真的很不爽。對此台北市長柯文哲今（22）在防疫記者會上也做出回應，表示這是林右昌的「情緒性發言」，解封是全台灣的問題，決策權不在台北市。





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柯文哲表示，北農群聚感染事件特殊的地方，在於確診者雖然都在同一地點上班，但戶籍在台北市的不到一半。由於相關疫調資訊還要跟確診者的戶籍縣市政府索取，才能進行下一步的綜合疫調。柯文哲強調，過去以戶籍為本位的疫調制度，需要做一些檢討，一開始在問北農有多少感染，原來是戶籍還有很多在外縣市。





而對於林右昌直言28日解封與否要看柯文哲，對此柯則回應本來就不預期28日可以降級，現在是計畫看每周能不能降一半，越後面清零越困難，潛藏在社區的隱藏感染源不容易一個一個挖出來，解封這事情是很難的題目，絕對不是台北市的問題，也不是雙北的問題，是全台灣的問題，這是全台到底要怎麼處理，對中央也是個問題。



