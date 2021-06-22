COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

林右昌嗆北市甩鍋「很不爽」　柯文哲：情緒性發言沒必要

▲針對基隆市長林右昌批評柯文哲甩鍋讓他「很不爽」，台北市長柯文哲22日回應，表示這是情緒性發言沒有必要。（圖／NOWnews資料照、台北市政府提供）
▲針對基隆市長林右昌批評柯文哲甩鍋讓他「很不爽」，台北市長柯文哲22日回應，表示這是情緒性發言沒有必要。（圖／NOWnews資料照、台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-06-22 17:07:16｜2021-06-22 17:07:33

台北農產運銷公司的群聚感染事件，近日來逐漸影響北市以外的各區域。基隆市長林右昌昨日下午就表示，北農群聚感染事件台北市長柯文哲「甩鍋」新北及基隆，讓他真的很不爽。對此台北市長柯文哲今（22）在防疫記者會上也做出回應，表示這是林右昌的「情緒性發言」，解封是全台灣的問題，決策權不在台北市。

我是廣告 請繼續往下閱讀

柯文哲表示，北農群聚感染事件特殊的地方，在於確診者雖然都在同一地點上班，但戶籍在台北市的不到一半。由於相關疫調資訊還要跟確診者的戶籍縣市政府索取，才能進行下一步的綜合疫調。柯文哲強調，過去以戶籍為本位的疫調制度，需要做一些檢討，一開始在問北農有多少感染，原來是戶籍還有很多在外縣市。

而對於林右昌直言28日解封與否要看柯文哲，對此柯則回應本來就不預期28日可以降級，現在是計畫看每周能不能降一半，越後面清零越困難，潛藏在社區的隱藏感染源不容易一個一個挖出來，解封這事情是很難的題目，絕對不是台北市的問題，也不是雙北的問題，是全台灣的問題，這是全台到底要怎麼處理，對中央也是個問題。

▲中央流行疫情指揮中心22日說明新冠肺炎本土感染爆發，累計確診12938例。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心22日說明新冠肺炎本土感染爆發，累計確診12938例。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
18.72%81.28%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
92.51%7.49%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
44.37%55.63%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
58.85%41.15%
2021-06-20-2021-06-23
您認為禾馨診所在北市衛生局的同意下先取得疫苗，這是特權嗎？

您認為禾馨診所在北市衛生局的同意下先取得疫苗，這是特權嗎？

繼續作答
全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀