屏東縣公佈兩名長者施打疫苗後死亡

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該名長者經醫院照胸部X光則為一半的肺部白掉，且有心臟肥大問題，進一步做胸部電腦斷層結果，家屬被告知有疑似周邊血管有血栓，醫師建議負壓隔離病房收治亦須協助轉院處理，家屬討論後於旗山醫院負壓病房治療。（21日）返回高樹家中深夜21:55往生，院方開出死亡診斷死因為肺炎及呼吸衰竭，目前由衛生所協助申請預防接種受害救濟。
另一名也是86歲女性長者住高樹鄉，有肝硬化合併腹水問題已經不適合開刀，固定在新北市醫院就診追蹤治療，偶爾因身體痠痛由家屬協助到醫院拿藥回家服用。縣府資料顯示，因獨居於高樹常抱怨身體酸痛問題，但生活尚可自理。18日上午由其子陪同至高樹鄉衛生所接種AZ疫苗，19日家屬載回新北市住家一起居住並回醫院追蹤回診。21日個案睡午覺後，約下午5點左右，媳婦發現於床上無呼吸，經急救無效，現由衛生所與司法單位討論是否行政相驗或司法相驗。
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