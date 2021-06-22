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屏東縣公佈兩名長者施打疫苗後死亡

▲屏東縣政府今天公佈二例施打疫苗後死亡個案，兩名都是高樹鄉86歲長者。（資料照／屏東縣政府提供）
▲屏東縣政府今天公佈二例施打疫苗後死亡個案，兩名都是高樹鄉86歲長者。（資料照／屏東縣政府提供）

記者黃正忠／屏東報導

2021-06-22 20:55:23

屏東公佈二例死亡通報都是住高樹鄉86歲女性長者，一名於16日下午至高樹鄉衛生所接種疫苗後，隔天出現精神倦怠，經家屬送旗山醫院急診，21日深夜21:55於家中往生。另一名18日上午由其子陪同至高樹鄉衛生所接種疫苗，21日睡午覺被家人發現於床上無呼吸，經急救無效。

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屏東一名住高樹鄉86歲女性長者有高血壓病史，不固定醫療院所拿藥服用，曾在家跌倒後致腰部痠痛不適，生活起居仍可自理。16日下午至高樹鄉衛生所接種AZ疫苗，返家後隔（17）日個案精神倦怠身體明顯虛弱，18日因感身體更為不適拒絕起床與吃飯，當日下午由家人送往旗山醫院急診，有抽血、照胸部X光，並驗covid-19 ，二次PCR結果皆為陰性。

該名長者經醫院照胸部X光則為一半的肺部白掉，且有心臟肥大問題，進一步做胸部電腦斷層結果，家屬被告知有疑似周邊血管有血栓，醫師建議負壓隔離病房收治亦須協助轉院處理，家屬討論後於旗山醫院負壓病房治療。（21日）返回高樹家中深夜21:55往生，院方開出死亡診斷死因為肺炎及呼吸衰竭，目前由衛生所協助申請預防接種受害救濟。

另一名也是86歲女性長者住高樹鄉，有肝硬化合併腹水問題已經不適合開刀，固定在新北市醫院就診追蹤治療，偶爾因身體痠痛由家屬協助到醫院拿藥回家服用。縣府資料顯示，因獨居於高樹常抱怨身體酸痛問題，但生活尚可自理。18日上午由其子陪同至高樹鄉衛生所接種AZ疫苗，19日家屬載回新北市住家一起居住並回醫院追蹤回診。21日個案睡午覺後，約下午5點左右，媳婦發現於床上無呼吸，經急救無效，現由衛生所與司法單位討論是否行政相驗或司法相驗。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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