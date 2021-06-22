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我駐港辦拒簽一中承諾書　馬英九籲兩岸不要執著意識形態

▲前總統馬英九辦公室今（22）日呼籲，期望兩岸主事者以人民為念，不要執著意識形態，回到過去共同政治基礎，重新協商恢復交流。（圖／資料照片）
▲前總統馬英九辦公室今（22）日呼籲，期望兩岸主事者以人民為念，不要執著意識形態，回到過去共同政治基礎，重新協商恢復交流。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2021-06-22 17:28:23｜2021-06-22 17:28:32

因港府要求我駐香港經濟文化辦事處派駐人員簽署所謂「一中承諾書」，我方人員拒簽，目前香港辦事處僅剩一人留守，交流幾乎中斷。前總統馬英九辦公室今（22）日呼籲，期望兩岸主事者以人民為念，不要執著意識形態，回到過去共同政治基礎，重新協商恢復交流。

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馬英九辦公室指出，馬英九總統執政時期，兩岸關係有共同政治基礎「九二共識」所建立的互信，台港關係得以在2011年有突破性進展，我方成立「台北經濟文化辦事處」（亦即「駐港辦」），比照外國駐港人員待遇安排，且可依業務需要直接與港府相關部門連繫。此一成果實在得來不易，雙方應共同珍惜。

馬辦表示，所謂「一中承諾書」，雖係港府的主張，但在馬政府時期，香港方面並不執行，因兩岸之間有包含「求同存異，一中各表」的「九二共識」作為互信基礎。然蔡英文總統上台後，拒絕承認「九二共識」，港府因而堅持簽署所謂「一中承諾書」，導致我駐港處長長期無法派任。

馬辦強調，長期以來，我方堅持以「一中各表」為內涵的「九二共識」，兩岸關係與台港關係運作無礙，而今卻因缺乏互信，導致兩岸交流與台港交流中斷，嚴重損害人民交流與經貿往返的權益，讓人深感遺憾。最近大陸國台辦多次強調「九二共識」有「求同存異」的空間，希望港方也能將「求同存異」的精神，用在處理台灣駐香港經濟文化辦事處的問題上。

馬辦呼籲，陸方與港府能保持彈性，回到「九二共識」的「一中各表，求同存異」精神，尋求彈性方式，處理我駐港辦人員派任問題。也期盼蔡英文總統能夠落實她2015年提出的「維持現狀」，回歸當時支撐現狀基礎的「九二共識」，不執著意識形態，以百姓為念，維持兩岸與台港關係和平穩定。

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