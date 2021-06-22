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各國施壓新冠病毒溯源　中國外交部：也要查查美國

▲面對國際社會對新冠病毒溯源調查的壓力，中國外交部發言人趙立堅表示，美國也應該接受調查。資料照。（圖／翻攝自中國外交部官網）
▲面對國際社會對新冠病毒溯源調查的壓力，中國外交部發言人趙立堅表示，美國也應該接受調查。資料照。（圖／翻攝自中國外交部官網）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-06-22 17:58:03

新冠肺炎（COVID-19）疫情大流行至今美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）表示，美方將同盟友繼續支持對新冠病毒的溯源調查，要求中國履行國際義務。對於美國敦促病毒溯源調查的呼聲，中國外交部話鋒一轉，反過來要求調查美國疫情的源頭、防疫不力的問題等，敦促美國配合調查。

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有關白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）發言「對於新冠病毒溯源調查，美國將同盟友對中國施加必要壓力，要求中方數據透明和取得資訊的渠道」，中國外交部發言人趙立堅今（22）日回應，指責美國沒有資格對中國進行訛詐和脅迫，也無權代表國際社會對中國進行攻擊抹黑。

趙立堅強調，中方已在溯源問題上表明過立場，鄭重呼籲應對美方開展三個徹底調查。一是徹底調查美國疫情源頭；二是徹底調查美國抗疫不力的原因和責任者；三是徹底調查德特里克堡（迪特里克堡，Fort Detrick）及200多個美國海外生物試驗基地存在的問題，也呼籲國際社會共同努力，敦促美國配合調查，提供透明的數據和渠道。 

除了疫苗問題，聯合國人權高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）也表示，希望能夠在今年與中方達到造訪條件的共識，其中也包括訪問新疆地區，調查維吾爾族人權是否受到侵害。趙立堅表示，巴舍萊在涉疆議題上的發言與事實不符，新疆人民現在「人人安居樂業、人權受到充分保障」。

趙立堅強調，中方早就應請過聯合國人權高級專員訪華並參訪新疆，對於巴舍萊的到來感到歡迎，但此次行程必須是「友好訪問」，為的是促進雙方合作與交流，而不是進行「有罪推定式」的調查。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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