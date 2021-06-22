各國施壓新冠病毒溯源　中國外交部：也要查查美國

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趙立堅強調，中方已在溯源問題上表明過立場，鄭重呼籲應對美方開展三個徹底調查。一是徹底調查美國疫情源頭；二是徹底調查美國抗疫不力的原因和責任者；三是徹底調查德特里克堡（迪特里克堡，Fort Detrick）及200多個美國海外生物試驗基地存在的問題，也呼籲國際社會共同努力，敦促美國配合調查，提供透明的數據和渠道。
除了疫苗問題，聯合國人權高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）也表示，希望能夠在今年與中方達到造訪條件的共識，其中也包括訪問新疆地區，調查維吾爾族人權是否受到侵害。趙立堅表示，巴舍萊在涉疆議題上的發言與事實不符，新疆人民現在「人人安居樂業、人權受到充分保障」。
趙立堅強調，中方早就應請過聯合國人權高級專員訪華並參訪新疆，對於巴舍萊的到來感到歡迎，但此次行程必須是「友好訪問」，為的是促進雙方合作與交流，而不是進行「有罪推定式」的調查。
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