輸油管破裂！中油大林煉油廠外海浮筒油污洩漏

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由於適逢退潮，致油污漂到屏東縣琉球鄉海域，海巡署第五岸巡隊小琉球安檢所人員到現場拉起吸油棉索清理油污，22日晚間因漲潮，油污可能漂到小港區鳳鼻頭、大林蒲沿海。
中油煉製事業部大林煉油廠廠長廖本源表示，該廠於6月22日發生外海原油滲漏情形，是因21日12時左右，該公司外租油輪載運22萬噸阿拉伯原油，在大林煉油廠外海2號浮筒進行卸油作業，於22日2時12分發現船上壓力降低，並於2時18分停止卸油。
廖本源指出，發生原因，經查為連接浮筒與船身之輸油管(蛇管)破裂，隨即通報各相關單位，依海洋汙染法，立即採取積極應變措施，減少油汙汙染擴散及進行除汙工作。
廖本源說，22日凌晨，該海域海面黑暗且海象不佳，待清晨5時天亮可進行巡查時，即調派大林1號、永安1號、大林7號、大林8號等4艘船載運除油設備出海，經廠方確認，事發原因為油輪卸原油，海面內串浮蛇管末端因颱風紛至導致浪湧劇烈拉扯捲曲，造成破裂，人員無傷亡情形。
22日上午10時30分至12時17分左右，工作船陸續發現陸域及海域油汙，並緊急成立緊急應變小組，由廠長廖本源指揮海運組經理彭瑞祥帶領工作船，在第2浮筒四周、屏東縣琉球鄉白沙漁港等海域，以攔油索及吸油棉進行除汙作業，目前作業仍持續進行中，避免汙染持續擴大。
海洋委員會海洋保育署署長黃向文表示，中油外海浮筒輸油管破漏，造成油污染事件，該署已強力要求中油積極處理此次之污染事件，倘中油公司未即時清除油污，將依海污法相關規定辦理，而面對此次意外事件，海保署力求有效控制污染，並持續追蹤及掌握事件進展。