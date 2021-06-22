COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

輸油管破裂！中油大林煉油廠外海浮筒油污洩漏

▲台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠高雄港外海2號浮筒發生油污洩漏事件，漂到屏東縣琉球鄉海域，海巡署第五岸巡隊小琉球安檢所人員到現場拉起吸油棉索清理油污。(圖／海洋保育署提供)
▲台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠高雄港外海2號浮筒發生油污洩漏事件，漂到屏東縣琉球鄉海域，海巡署第五岸巡隊小琉球安檢所人員到現場拉起吸油棉索清理油污。(圖／海洋保育署提供)

記者黃守作／高雄報導

2021-06-22 20:00:00

台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠高雄港外海2號浮筒於今(22)日凌晨2時18分，因賴比瑞亞籍NISSOS RHENIA油輪進行原油輸送時，內串蛇管第7節破裂，致發生輸油管破裂油污洩漏事件，中油公司立即停止原油輸送，並出動5艘工作船到現場進行處理，海洋保育署要求中油積極處理海上油污。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠高雄港外海2號浮筒發生油污洩漏事件，油污漂到屏東縣琉球鄉海域。(圖／海洋保育署提供)
▲台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠高雄港外海2號浮筒發生油污洩漏事件，油污漂到屏東縣琉球鄉海域。(圖／海洋保育署提供)
由於適逢退潮，致油污漂到屏東縣琉球鄉海域，海巡署第五岸巡隊小琉球安檢所人員到現場拉起吸油棉索清理油污，22日晚間因漲潮，油污可能漂到小港區鳳鼻頭、大林蒲沿海。

▲發生油污洩漏事件的台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠高雄港外海2號浮筒位置。(圖／海洋保育署提供)
▲發生油污洩漏事件的台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠高雄港外海2號浮筒位置。(圖／海洋保育署提供)
中油煉製事業部大林煉油廠廠長廖本源表示，該廠於6月22日發生外海原油滲漏情形，是因21日12時左右，該公司外租油輪載運22萬噸阿拉伯原油，在大林煉油廠外海2號浮筒進行卸油作業，於22日2時12分發現船上壓力降低，並於2時18分停止卸油。

廖本源指出，發生原因，經查為連接浮筒與船身之輸油管(蛇管)破裂，隨即通報各相關單位，依海洋汙染法，立即採取積極應變措施，減少油汙汙染擴散及進行除汙工作。

▲發生油污洩漏事件的油污點。(圖／海洋保育署提供)
▲發生油污洩漏事件的油污點。(圖／海洋保育署提供)
廖本源說，22日凌晨，該海域海面黑暗且海象不佳，待清晨5時天亮可進行巡查時，即調派大林1號、永安1號、大林7號、大林8號等4艘船載運除油設備出海，經廠方確認，事發原因為油輪卸原油，海面內串浮蛇管末端因颱風紛至導致浪湧劇烈拉扯捲曲，造成破裂，人員無傷亡情形。

22日上午10時30分至12時17分左右，工作船陸續發現陸域及海域油汙，並緊急成立緊急應變小組，由廠長廖本源指揮海運組經理彭瑞祥帶領工作船，在第2浮筒四周、屏東縣琉球鄉白沙漁港等海域，以攔油索及吸油棉進行除汙作業，目前作業仍持續進行中，避免汙染持續擴大。

海洋委員會海洋保育署署長黃向文表示，中油外海浮筒輸油管破漏，造成油污染事件，該署已強力要求中油積極處理此次之污染事件，倘中油公司未即時清除油污，將依海污法相關規定辦理，而面對此次意外事件，海保署力求有效控制污染，並持續追蹤及掌握事件進展。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
18.72%81.28%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
92.51%7.49%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
44.37%55.63%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
58.85%41.15%
2021-06-20-2021-06-23
你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

繼續作答
您認為禾馨診所在北市衛生局的同意下先取得疫苗，這是特權嗎？

您認為禾馨診所在北市衛生局的同意下先取得疫苗，這是特權嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀