防堵北農染疫風暴　屏東縣今日51人快篩全陰

台北農產運銷公司發生新冠肺炎群聚感染事件，已45人確診，屏東縣政府為防堵疫情延燒，針對近1個月曾到過北農的對象進行清查，到今天（22日）下午5時止，名單包含合作社、農會職員及貨運司機共215人列為快篩對象，並籲請接觸者儘速前往指定醫院篩檢，今天共51人快篩全數陰性，另送PCR檢測中。
記者黃正忠／屏東報導
2021-06-22 19:30:00
屏東縣政府農業處長鄭永裕表示，北農發生新冠肺炎群聚感染事件，由於沒有匡列名單，縣府連日就可能的合作社、農會、貨運公司一一詢問調查結果，近1個月（5/21-6/20）曾到過北農共有215人。
鄭永裕說，除了目前調查到名單外，也希望不在名單內，但在這段時間有接觸北農的縣民，也要就近縣內北中南的三家醫院篩檢，包括屏東市國仁醫院、潮州鎮茂隆骨科醫院、恆春鎮南門醫院，只要說明去過北農的接觸史，用健保卡繳納掛號費就可以篩檢，並請務必先進行居家隔離或自主健康管理。
屏東縣政府表示，今天（22日）三家醫院共有51人快篩，全數陰性，另送PCR的檢測結果則尚未完成，明天仍會持續辦理篩檢。
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