士林長照機構確診家屬不滿　黃珊珊：資訊上有落差願道歉

新冠肺炎疫情現階段在台北市逐漸趨緩，不過北市士林區某長照機構，卻在日前爆發群聚感染，甚至有可能造成疫情破口。而在事發後居住在長照機構長者的家屬們都紛紛表達不滿，認為衛生局並未在第一時間介入處理，甚至還在北市防疫記者會上表示「有召開會議、沒有家屬感到不滿」遭到家屬踢爆說謊。對此台北市副市長黃珊珊也在今（22）日的記者會上表達歉意，並表示是資訊上有落差。





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在該老人安養機構爆發群聚感染後，就不時傳出有家屬對於衛生局處理方式不滿。一名住民家屬表示，在前兩例確診者出現後，台北市政府沒有積極介入管理，僅由電話指示，甚至根本沒有市府所說的家屬說明會，至今，市政府完全沒有給家屬任何正式說法，讓家屬氣得直說「黃副市長竟然在記者會上公然說謊」。





而對於被家屬質疑說謊一事，黃珊珊也在今日的防疫記者會上表達歉意，表示是資訊上有落差。黃珊珊表示，當時有要求衛生局要通知家屬，包含陰性未感染也要通知，「印象中就是要求他們要開說明會」，昨天問同仁家屬有沒有意見，同仁說目前沒有，導致她認為已經有開說明會。





黃珊珊強調，目前在防疫旅館的長輩，應要住院比較方便，今天將把長輩陸續送往榮總醫院，且對家屬開說明會。目前重要的是要做先照顧長者健康，此外將由衛生局成立關懷小組，聯繫長輩與家屬，並協助該機構恢復運作。



