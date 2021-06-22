懶人報／根本無心看球賽　盤點9位極品啦啦隊女神

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中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」新成員林襄，擁有155公分身高，32E、24、33小隻馬身材，先前推出數位寫真造成搶購，人氣越來越旺，而且她的IG近期還突破70萬追蹤數了，喜歡林襄的朋友雖然現在看不到她在球場上應援，但還是能看看影片解相思喔。
峮峮（吳函峮）
峮峮（吳函峮）為中信兄弟啦啦隊成員，擁有高顏值、惹火身材的她，2度登上日本雜誌封面，粉絲遍及台日，火紅程度不難想像。而受到疫情影響，運動賽事也紛紛喊卡，身為中信兄弟的啦啦隊女神峮峮，也暫時停止應援的工作，但沒關係，前幾日峮峮也在IG上傳居家照，邀粉絲朋友們一起來猜猜她在幹嘛，所以喜歡她的朋友還是可以透過社群支持她喔。
巫苡萱
樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」巫苡萱擁有甜美笑容、E級豐滿上圍，精湛舞技總是球場上最美一道風景，不過受到疫情影響，球賽無法進行，巫苡萱也乖乖居家防疫，想念她的朋友也可以到她的臉書看看她的防疫宅女生活喔！
Yuri（陳怡叡）
25歲職棒女神Yuri（陳怡叡）笑容甜美、身材火辣，除了是樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員，還陸續演出《刻在你心底的名字》、《近距離愛上你》等作品，大小螢幕都能看到Yuri身影，而她穠纖合度的腰身和鉛筆腿，再配上迷死人的笑容，吸睛指數簡直破表，難怪擁有許多死忠粉絲。
短今
中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員短今，擁有甜美笑容加上娜美級34D、25、35的火辣身材，讓她擄獲不少粉絲支持，在她近期的貼文中寫下：「中職已經宣布停賽了，所以就來IG找我聊聊天吧！」所以在家防疫太無聊的人，也可以多去和可愛的短今聊聊喔！
琳妲（林羿禎）
網紅琳妲（林羿禎）不僅是中華職棒啦啦隊「樂天女孩」成員，也是搞笑短片團體「反骨男孩」的女團員，在IG擁有72.5萬人追蹤，甜美形象擄獲不少粉絲的心。
陳伊（虎牙）
有「甜心虎牙」暱稱的陳伊是中華職棒「Rakuten Girls」樂天女孩的團員，她以女團「伊梓帆」打開知名度。因為可愛外表、性感身材讓她有許多粉絲追隨。
孟潔
《全明星運動會》藍隊經理孟潔笑容甜美，擁有大批粉絲支持，同時身兼「職棒女神」的她，另一個身分是樂天桃猿啦啦隊Rakuten Girls成員，甜美臉蛋、火辣身材及貼心舉動讓她輕鬆圈粉觀眾，粉專累積30萬多人追蹤。
曲羿（曲曲）
中職桃猿啦啦隊「樂天女孩」成員曲羿（曲曲），以甜美五官及34C、25、36好身材收服不少男性球迷。因近來本土疫情爆發，她也發文吐露心聲，貼文寫下「跟自己相處，是趟漫長的旅程。」最後稱「一切都是最好的安排」，一席話似乎在透露球賽因疫情延期的心境，但部分網友則是被她惹火附圖吸引，激喊：「在家也要這樣辣！」按讚數幾小時就破千。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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球賽延期沒關係！甜美笑容、誘人曲線、豪乳蜜臀 9位超高顏值啦啦隊女神在家幫你加油應援 https://onepage.nownews.com/News/Entertainment/2021-cheerleaders/