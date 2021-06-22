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懶人報／根本無心看球賽　盤點9位極品啦啦隊女神

▲林襄是樂天女孩人氣成員。（圖／林襄臉書）
▲林襄是樂天女孩人氣成員。（圖／林襄臉書）

文／懶人報

2021-06-22 19:20:45｜2021-06-22 19:23:38

球迷到球場看球賽，除了欣賞球員精彩的球技外，另一個重點則是看這些帶領球迷們唱跳活力四射的啦啦隊美女團員們，她們各個都是漂亮又美麗，現在小編就精選幾個網友討論最高的啦啦隊女神介紹給大家。

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林襄

中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」新成員林襄，擁有155公分身高，32E、24、33小隻馬身材，先前推出數位寫真造成搶購，人氣越來越旺，而且她的IG近期還突破70萬追蹤數了，喜歡林襄的朋友雖然現在看不到她在球場上應援，但還是能看看影片解相思喔。

▲▼林襄擁有155公分身高，32E、24、33小隻馬身材。（圖／林襄臉書）
▲林襄擁有155公分身高，32E、24、33小隻馬身材。（圖／林襄臉書）
峮峮（吳函峮）

峮峮（吳函峮）為中信兄弟啦啦隊成員，擁有高顏值、惹火身材的她，2度登上日本雜誌封面，粉絲遍及台日，火紅程度不難想像。而受到疫情影響，運動賽事也紛紛喊卡，身為中信兄弟的啦啦隊女神峮峮，也暫時停止應援的工作，但沒關係，前幾日峮峮也在IG上傳居家照，邀粉絲朋友們一起來猜猜她在幹嘛，所以喜歡她的朋友還是可以透過社群支持她喔。

▲峮峮人氣居高不下。（圖／峮峮臉書）
▲峮峮人氣居高不下。（圖／峮峮臉書）
巫苡萱

樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」巫苡萱擁有甜美笑容、E級豐滿上圍，精湛舞技總是球場上最美一道風景，不過受到疫情影響，球賽無法進行，巫苡萱也乖乖居家防疫，想念她的朋友也可以到她的臉書看看她的防疫宅女生活喔！

▲▼巫苡萱釋出內衣福利。（圖／巫苡萱IG）
▲巫苡萱身材姣好。（圖／巫苡萱IG）
Yuri（陳怡叡）

25歲職棒女神Yuri（陳怡叡）笑容甜美、身材火辣，除了是樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員，還陸續演出《刻在你心底的名字》、《近距離愛上你》等作品，大小螢幕都能看到Yuri身影，而她穠纖合度的腰身和鉛筆腿，再配上迷死人的笑容，吸睛指數簡直破表，難怪擁有許多死忠粉絲。

▲陳怡叡除了啦啦隊工作，近年也進軍大小銀幕。（圖／陳怡叡臉書）
▲陳怡叡除了啦啦隊工作，近年也進軍大小銀幕。（圖／陳怡叡臉書）
短今

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員短今，擁有甜美笑容加上娜美級34D、25、35的火辣身材，讓她擄獲不少粉絲支持，在她近期的貼文中寫下：「中職已經宣布停賽了，所以就來IG找我聊聊天吧！」所以在家防疫太無聊的人，也可以多去和可愛的短今聊聊喔！

▲短今泳裝美照。（圖／短今臉書）
▲短今泳裝美照。（圖／短今臉書）
琳妲（林羿禎）

網紅琳妲（林羿禎）不僅是中華職棒啦啦隊「樂天女孩」成員，也是搞笑短片團體「反骨男孩」的女團員，在IG擁有72.5萬人追蹤，甜美形象擄獲不少粉絲的心。

▲琳妲凶猛的身材讓眾人血壓直線飆升。（圖／琳妲IG）
▲琳妲凶猛的身材讓人血壓直線飆升。（圖／琳妲IG）
陳伊（虎牙）

有「甜心虎牙」暱稱的陳伊是中華職棒「Rakuten Girls」樂天女孩的團員，她以女團「伊梓帆」打開知名度。因為可愛外表、性感身材讓她有許多粉絲追隨。

▲陳伊身材火辣。（圖／陳伊臉書）
▲陳伊身材火辣。（圖／陳伊臉書）
孟潔

《全明星運動會》藍隊經理孟潔笑容甜美，擁有大批粉絲支持，同時身兼「職棒女神」的她，另一個身分是樂天桃猿啦啦隊Rakuten Girls成員，甜美臉蛋、火辣身材及貼心舉動讓她輕鬆圈粉觀眾，粉專累積30萬多人追蹤。

▲▼孟潔外貌姣好。（圖／孟潔臉書）
▲孟潔有「最正經理」封號。（圖／孟潔臉書）
曲羿（曲曲）

中職桃猿啦啦隊「樂天女孩」成員曲羿（曲曲），以甜美五官及34C、25、36好身材收服不少男性球迷。因近來本土疫情爆發，她也發文吐露心聲，貼文寫下「跟自己相處，是趟漫長的旅程。」最後稱「一切都是最好的安排」，一席話似乎在透露球賽因疫情延期的心境，但部分網友則是被她惹火附圖吸引，激喊：「在家也要這樣辣！」按讚數幾小時就破千。

▲曲曲身材姣好。（圖／曲曲臉書）
▲曲曲身材很有料。（圖／曲曲臉書）
▲新冠肺炎疫苗接種後注意事項。（圖／高雄市政府提供）
▲新冠肺炎疫苗接種後注意事項。（圖／高雄市政府提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。



懶人包網址 https://onepage.nownews.com/
球賽延期沒關係！甜美笑容、誘人曲線、豪乳蜜臀 9位超高顏值啦啦隊女神在家幫你加油應援 https://onepage.nownews.com/News/Entertainment/2021-cheerleaders/
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您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
18.72%81.28%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
92.51%7.49%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
44.37%55.63%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
58.85%41.15%
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