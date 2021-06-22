COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

禾馨呈報施打名冊還遭罰？黃珊珊：施打在非具資格者身上

▲台北市副市長黃珊珊22日表示，禾馨診所為不具資格的人員施打疫苗，將依法開罰230萬元。（圖／台北市政府提供）
▲台北市副市長黃珊珊22日表示，禾馨診所為不具資格的人員施打疫苗，將依法開罰230萬元。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-06-22 19:24:54

禾馨診所涉嫌透過民進黨立委高嘉瑜關說獲得疫苗後，又為不具一至三類施打資格的人員施打，遭到台北市政府開罰。而禾馨診所昨（22）日下午也召開記者會，表示相關施打紀錄都有回傳給衛生局人員，直指台北市政府與衛生局都知情。對此台北市副市長黃珊珊今天下午在北市例行記者會上則表示，不管是事前名冊或事後名冊，都是診所方面提出的，市府稽查是稽查施打名冊，這些名冊沒有辦法掩飾，因為都有上傳健保資料庫。換言之禾馨診所提出的名單與施打名單，似乎有相當的落差。

我是廣告 請繼續往下閱讀

針對禾馨診所違規施打疫苗一事，黃珊珊在今天的北市防疫記者會上，也宣布將針對禾馨旗下的診所開罰，分別是小禾馨小兒專科診所30萬元、禾馨民權婦幼診所50萬元、小禾馨士林小兒專科診所50萬元、小禾新懷寧小兒專科診所100萬元，總計罰鍰為230萬，北市府也將依規定取消疫苗合約診所資格。

而針對禾馨診所表示施打後都有向衛生局方面提報名單，直指相關受施打者衛生局都知情，黃珊珊則表示，不管是事前名冊或事後名冊，都是診所方面提出的，而市府稽查是稽查施打名冊，這些名冊沒有辦法掩飾，因為都有上傳健保資料庫，目前為止都是針對不符合對象開罰。黃珊珊強調，「我雖然提供疫苗給你，但你還是一樣要合法施打，施打在不具資格的人身上，自己就要負這個責任。」

▲中央流行疫情指揮中心22日說明新冠肺炎本土感染爆發，累計確診12938例。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心22日說明新冠肺炎本土感染爆發，累計確診12938例。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

18.72%81.28%

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

92.51%7.49%

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

44.37%55.63%

您是否支持6/28後實施分區降級？

58.85%41.15%
您認為禾馨診所在北市衛生局的同意下先取得疫苗，這是特權嗎？

您認為禾馨診所在北市衛生局的同意下先取得疫苗，這是特權嗎？

繼續作答
全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀