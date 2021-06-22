禾馨呈報施打名冊還遭罰？黃珊珊：施打在非具資格者身上

禾馨診所涉嫌透過民進黨立委高嘉瑜關說獲得疫苗後，又為不具一至三類施打資格的人員施打，遭到台北市政府開罰。而禾馨診所昨（22）日下午也召開記者會，表示相關施打紀錄都有回傳給衛生局人員，直指台北市政府與衛生局都知情。對此台北市副市長黃珊珊今天下午在北市例行記者會上則表示，不管是事前名冊或事後名冊，都是診所方面提出的，市府稽查是稽查施打名冊，這些名冊沒有辦法掩飾，因為都有上傳健保資料庫。換言之禾馨診所提出的名單與施打名單，似乎有相當的落差。





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針對禾馨診所違規施打疫苗一事，黃珊珊在今天的北市防疫記者會上，也宣布將針對禾馨旗下的診所開罰，分別是小禾馨小兒專科診所30萬元、禾馨民權婦幼診所50萬元、小禾馨士林小兒專科診所50萬元、小禾新懷寧小兒專科診所100萬元，總計罰鍰為230萬，北市府也將依規定取消疫苗合約診所資格。





而針對禾馨診所表示施打後都有向衛生局方面提報名單，直指相關受施打者衛生局都知情，黃珊珊則表示，不管是事前名冊或事後名冊，都是診所方面提出的，而市府稽查是稽查施打名冊，這些名冊沒有辦法掩飾，因為都有上傳健保資料庫，目前為止都是針對不符合對象開罰。黃珊珊強調，「我雖然提供疫苗給你，但你還是一樣要合法施打，施打在不具資格的人身上，自己就要負這個責任。」



