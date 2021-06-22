戶頭突然多一筆錢是詐騙？律師曝「自保關鍵」：別傻領了

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李尚宇立刻提醒「如果您這麼做，有很高的機率會變成詐欺的共犯。為什麼會這樣呢？因為目前多數詐騙都是仰賴車手領款，而警方也都是針對帳戶提供者及車手進行偵辦，因為這些都有交易明細跟監視器可以調查，所以這種狀況，很可能就是詐騙集團不想讓車手直接去領錢，而是讓被害人把錢匯到網友帳戶後，請網友去領錢，再跟該網友（受害者）約在沒有監視器的地方拿錢」。
李尚宇解釋，「如果受害者將不明款項領出，然後交給不知名的對方的時候，警方就會查到是你的帳戶而且是你領錢的，至於你領錢之後把錢交給誰，你可能完全講不出對方是誰，或者對方的身份根本是假的，在這種狀況下帳戶你的、錢你領的，自然就會被當成是詐欺共犯了」。
李尚宇隨後詳細說明，遇到此詐騙的正確應對順序「第一絕對不能按照對方指示去做；第二請撥打165反詐騙專線確認並且到警局報案自保。如果真的是匯錯帳戶，只有民法不當得利要將錢歸還的問題，不會構成刑法上的侵占，所以千萬不要傻傻被騙了」。此外，《NOWnews今日新聞》亦要提醒民眾，若接到詐騙電話，請保持冷靜，接獲陌生電話不要輕易相信，應立即撥打「165」反詐騙專線或「110」，或就近向警察機關查證報案。（編輯：潘毅）