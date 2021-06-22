COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

戶頭突然多一筆錢是詐騙？律師曝「自保關鍵」：別傻領了

▲近期在社群上，更出現一種新的匯款詐騙方式，李尚宇律師也點出「自保關鍵」，以及後續解決方式。（示意圖，非當事人／取自 photoAC ）
▲近期在社群上，更出現一種新的匯款詐騙方式，李尚宇律師也點出「自保關鍵」，以及後續解決方式。（示意圖，非當事人／取自 photoAC ）

編輯中心/綜合報導

2021-06-22 19:38:28

隨著社會及科技的發展，詐騙手法也變得更加多元，不少民眾也不慎受騙上當。而近期在社群上，更出現一種新的匯款詐騙方式李尚宇律師也點出「自保關鍵」，以及後續解決方式。

我是廣告 請繼續往下閱讀
李尚宇律師表示，最近在社群上看到一種新的詐騙手法，有網友的銀行帳戶裡「莫名其妙收到款項」，之後就有人與網友聯絡，說那筆錢是「匯錯了」，相約要受害者幫忙領錢出來。

李尚宇立刻提醒「如果您這麼做，有很高的機率會變成詐欺的共犯。為什麼會這樣呢？因為目前多數詐騙都是仰賴車手領款，而警方也都是針對帳戶提供者及車手進行偵辦，因為這些都有交易明細跟監視器可以調查，所以這種狀況，很可能就是詐騙集團不想讓車手直接去領錢，而是讓被害人把錢匯到網友帳戶後，請網友去領錢，再跟該網友（受害者）約在沒有監視器的地方拿錢」。

▲李尚宇律師分享遇到新型詐騙的應對方式。（圖／翻攝李尚宇律師臉書）
▲李尚宇律師分享遇到新型詐騙的應對方式。（圖／翻攝李尚宇律師臉書）
李尚宇解釋，「如果受害者將不明款項領出，然後交給不知名的對方的時候，警方就會查到是你的帳戶而且是你領錢的，至於你領錢之後把錢交給誰，你可能完全講不出對方是誰，或者對方的身份根本是假的，在這種狀況下帳戶你的、錢你領的，自然就會被當成是詐欺共犯了」。

李尚宇隨後詳細說明，遇到此詐騙的正確應對順序「第一絕對不能按照對方指示去做；第二請撥打165反詐騙專線確認並且到警局報案自保。如果真的是匯錯帳戶，只有民法不當得利要將錢歸還的問題，不會構成刑法上的侵占，所以千萬不要傻傻被騙了」。此外，《NOWnews今日新聞》亦要提醒民眾，若接到詐騙電話，請保持冷靜，接獲陌生電話不要輕易相信，應立即撥打「165」反詐騙專線或「110」，或就近向警察機關查證報案。（編輯：潘毅）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
18.72%81.28%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
92.51%7.49%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
44.37%55.63%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
58.85%41.15%
2021-06-20-2021-06-23
你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

繼續作答
您認為禾馨診所在北市衛生局的同意下先取得疫苗，這是特權嗎？

您認為禾馨診所在北市衛生局的同意下先取得疫苗，這是特權嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀