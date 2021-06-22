立陶宛贈2萬劑AZ　總統府：特別溫暖、強大

立陶宛今（22）日宣布，將捐贈台灣2萬劑AZ疫苗，預計在9月底前運往台灣。立陶宛外交部長蘭斯伯格斯（Gabrielius Landsbergis）在推特發文表示，很自豪立陶宛可以在對抗新冠肺炎的過程中聲援台灣人，儘管這只是很小的一部分，「但熱愛自由的人，就應該彼此照顧」。對此，總統府也透過發言人張惇涵回應表示，立陶宛這份支持真朋友、熱愛民主自由的力量，不小的方式，反而特別溫暖、強大。
記者劉育辰／台北報導
2021-06-22 19:28:44
張惇涵表示，總統蔡英文誠摯感謝立陶宛總理希莫特（Ingrida Simonyte）及立陶宛政府，在維持疫情穩定之際，能夠對台灣及時伸出援手，她代表台灣政府與人民表達感謝，相信台灣人民也深受感動，這份來自波羅的海的友誼彌足珍貴。
張惇涵表示，這再次印證全世界熱愛民主自由的夥伴，彼此會互相照顧、會互相幫助。去年全球疫情蔓延之初，台灣即援助10萬片醫療級口罩，協助立陶宛第一線醫護人員對抗疫情；此時此刻，當台灣面臨新一波疫情挑戰之際，立陶宛這份支持真朋友、熱愛民主自由的力量，不是很小的方式，而是特別溫暖強大。這也再次證明，台灣貢獻國際的良善力量，會成為「善的循環」。
張惇涵說，立陶宛與台灣雖然位置距離遙遠，但卻積極支持台灣參與世界衛生組織（WHO）等國際組織。政府相關部門也會在共享自由民主價值的基礎上，持續強化雙方在經貿等各領域的合作關係，並持續與立陶宛等理念相近的國家，共同為全球團結防疫及捍衛民主自由人權普世價值，持續貢獻良善力量。
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