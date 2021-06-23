東京奧運賽場擬賣酒惹議　日本朝野政黨皆指不妥

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日本放送協會（NHK）報導，昨天東奧5方會談決定開放觀眾入場觀賽，人數上限為場地容納人數的50%，最多1萬人。
東京奧運暨帕運組織委員會主席橋本聖子昨天在記者會上表示，正研擬可對現場觀眾販售與提供酒精飲料。
組委會研擬，若東奧期間的疫情狀況不需實施緊急事態宣言等防疫措施，且觀眾可以入場觀賽，將考慮防疫對策與各地區的規則，讓現場可以販售或提供酒精飲料。
報導指出，東京奧運與贊助商的啤酒大廠簽約，該廠商在比賽場地內有酒精飲料的獨家販售權，組委會將考量防疫與贊助商的權利，慎重地進行判斷。
不過此事也引起餐廳業者質疑。在東京新橋經營烤雞串燒店的業者說，他在緊急事態宣言期間遵守政府的呼籲，提早打烊也不賣酒，有的客人一聽到沒有酒就離開不消費；現在也遵守政府防疫規定，只賣酒給2人以內的客人，且限制消費90分鐘。
這名業者表示，現在店裡的業績只剩疫情前的2成左右，聽到東京奧運研擬要賣酒，讓他「不敢置信」，覺得東京奧運好像比防疫更重要。
執政黨自民黨幹事長二階俊博受訪時說，他個人認為，正因為是這樣的狀況下，要提醒東京的民眾注意防疫，應該考慮禁止賣酒。
立憲民主黨代表（黨主席）枝野幸男也說，餐飲業者咬緊牙關努力配合防疫，現在竟然要在聚集1萬名觀眾的東奧會場上賣酒，令人不敢置信，餐飲業者都要暴動了。
對此奧運大臣丸川珠代表示，因為東京奧運有「利害關係者」（stakeholder），她認為組委會是考量到這一點，但希望東奧能從貫徹不發出大聲加油、只用拍手的觀賽模式出發，來研擬此事。（譯者：顧荃/核稿：劉學源）1100622