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東京奧運賽場擬賣酒惹議　日本朝野政黨皆指不妥

▲日本東京奧運昨天決定開放觀眾入場觀賽，並因有與酒商簽約，擬開放會場賣酒。不過執政黨自民黨幹事長二階俊博直言應該禁賣酒，最大在野黨立憲民主黨代表枝野幸男也認為不妥。（圖／吳政紘攝）
▲日本東京奧運昨天決定開放觀眾入場觀賽，並因有與酒商簽約，擬開放會場賣酒。不過執政黨自民黨幹事長二階俊博直言應該禁賣酒，最大在野黨立憲民主黨代表枝野幸男也認為不妥。（圖／吳政紘攝）

中央社

2021-06-23 08:30:00

（中央社東京22日綜合外電報導）日本東京奧運昨天決定開放觀眾入場觀賽，並因有與酒商簽約，擬開放會場賣酒。不過執政黨自民黨幹事長二階俊博直言應該禁賣酒，最大在野黨立憲民主黨代表枝野幸男也認為不妥。

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東京都為2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）防疫，從4月25日實施第3次緊急事態宣言開始，要求有販售酒精飲料的餐廳停止營業；昨天起雖降級至實施「防止蔓延等重點措施」，仍限制餐廳賣酒的時段與方式等。

日本放送協會（NHK）報導，昨天東奧5方會談決定開放觀眾入場觀賽，人數上限為場地容納人數的50%，最多1萬人。

東京奧運暨帕運組織委員會主席橋本聖子昨天在記者會上表示，正研擬可對現場觀眾販售與提供酒精飲料。

組委會研擬，若東奧期間的疫情狀況不需實施緊急事態宣言等防疫措施，且觀眾可以入場觀賽，將考慮防疫對策與各地區的規則，讓現場可以販售或提供酒精飲料。

報導指出，東京奧運與贊助商的啤酒大廠簽約，該廠商在比賽場地內有酒精飲料的獨家販售權，組委會將考量防疫與贊助商的權利，慎重地進行判斷。

不過此事也引起餐廳業者質疑。在東京新橋經營烤雞串燒店的業者說，他在緊急事態宣言期間遵守政府的呼籲，提早打烊也不賣酒，有的客人一聽到沒有酒就離開不消費；現在也遵守政府防疫規定，只賣酒給2人以內的客人，且限制消費90分鐘。

這名業者表示，現在店裡的業績只剩疫情前的2成左右，聽到東京奧運研擬要賣酒，讓他「不敢置信」，覺得東京奧運好像比防疫更重要。

執政黨自民黨幹事長二階俊博受訪時說，他個人認為，正因為是這樣的狀況下，要提醒東京的民眾注意防疫，應該考慮禁止賣酒。

立憲民主黨代表（黨主席）枝野幸男也說，餐飲業者咬緊牙關努力配合防疫，現在竟然要在聚集1萬名觀眾的東奧會場上賣酒，令人不敢置信，餐飲業者都要暴動了。

對此奧運大臣丸川珠代表示，因為東京奧運有「利害關係者」（stakeholder），她認為組委會是考量到這一點，但希望東奧能從貫徹不發出大聲加油、只用拍手的觀賽模式出發，來研擬此事。（譯者：顧荃/核稿：劉學源）1100622

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