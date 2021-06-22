高捷O4站聯合開發案名軒開發勝出　市府創27.88億收益

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該案為高雄市首件依「大眾捷運法」辦理之土地開發案，此案業於去年11月19日公告，歷5個月的等標期於今年4月19日截止收件，本案由冠德建設（2520-TW）及名軒開發（1442-TW）等2家申請人遞件，捷運局於4月29日完成第一階段資格審查，並於昨（21）日順利完成第二階段開發建議書評選。市府由王啓川副秘書長擔任召集人，全數委員均全程參與評選會議，為落實疫情期間的防疫措施，部分外縣市委員透過視訊方式參與評選，且全程由政風單位錄音、錄影，落實公平、公正及客觀原則。過程中2家申請人均提出各異其趣、精湛的建築規劃及產品配置設計，最終由名軒開發股份有限公司獲評為最優申請人。
依最優申請人的投標資料顯示，本案開發規模約16,155坪之新創交流中心、店舖及Ａ級商辦產品，投資金額約32.81億元，建物總銷達61億元，本案市府依法將分配權益價值約27.88億元，未來開發後獲配之不動產處分收益將專用於挹注高雄捷運建設。
本案評選結果已於今日依規定簽報市府核定，代表高雄捷運自從2008年正式營運以來第一件聯合開發正式邁出步伐、豎立里程碑。捷運局表示，隨著高雄地區捷運路網逐步成形，未來將推出的捷運岡山路竹延伸線RK1站、捷運橘線O13站及捷運黃線等聯開基地，均以捷運站周邊為生活核心之發展型態，將為高雄帶來新的城市翻轉契機，開發榮景可期，也歡迎投資人踴躍參與投資佈局，打造高雄軌道經濟新地標。