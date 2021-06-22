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高捷O4站聯合開發案名軒開發勝出　市府創27.88億收益

▲高雄首宗捷運O4站聯開案完成評選，名軒開發股份有限公司脫穎而出。（圖／高市府捷運局提供）
▲高雄首宗捷運O4站聯開案完成評選，名軒開發股份有限公司脫穎而出。（圖／高市府捷運局提供）

記者蔡佳宏／高雄報導

2021-06-22 22:00:00

高雄首宗捷運土地聯合開發案「高雄市大眾捷運系統橘線O4站土地開發案」已於昨（21）日完成評選，由麗寶集團旗下，名軒開發股份有限公司脫穎而出獲選最優申請人。

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 本案高雄市大眾捷運系統橘線O4站土地開發案，位於高雄市前金區中正四路與自強二路交叉口，總面積3,497平方公尺，基地形狀方整，都市計畫屬第五種商業區(建蔽率70%、容積率840%)，得作為辦公室、零售商業、餐飲、娛樂及旅館使用，係高雄捷運通車以來結合毗鄰基地公開徵求投資人辦理聯合開發之首例。

該案為高雄市首件依「大眾捷運法」辦理之土地開發案，此案業於去年11月19日公告，歷5個月的等標期於今年4月19日截止收件，本案由冠德建設（2520-TW）及名軒開發（1442-TW）等2家申請人遞件，捷運局於4月29日完成第一階段資格審查，並於昨（21）日順利完成第二階段開發建議書評選。市府由王啓川副秘書長擔任召集人，全數委員均全程參與評選會議，為落實疫情期間的防疫措施，部分外縣市委員透過視訊方式參與評選，且全程由政風單位錄音、錄影，落實公平、公正及客觀原則。過程中2家申請人均提出各異其趣、精湛的建築規劃及產品配置設計，最終由名軒開發股份有限公司獲評為最優申請人。

依最優申請人的投標資料顯示，本案開發規模約16,155坪之新創交流中心、店舖及Ａ級商辦產品，投資金額約32.81億元，建物總銷達61億元，本案市府依法將分配權益價值約27.88億元，未來開發後獲配之不動產處分收益將專用於挹注高雄捷運建設。

本案評選結果已於今日依規定簽報市府核定，代表高雄捷運自從2008年正式營運以來第一件聯合開發正式邁出步伐、豎立里程碑。捷運局表示，隨著高雄地區捷運路網逐步成形，未來將推出的捷運岡山路竹延伸線RK1站、捷運橘線O13站及捷運黃線等聯開基地，均以捷運站周邊為生活核心之發展型態，將為高雄帶來新的城市翻轉契機，開發榮景可期，也歡迎投資人踴躍參與投資佈局，打造高雄軌道經濟新地標。

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