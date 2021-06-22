COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

陳美鳳撂倒黑道金主　縱橫秀場1招躲失身

▲陳美鳳赴黑道金主飯局，靠好酒量脫身。（圖／民視）
▲陳美鳳赴黑道金主飯局，靠好酒量脫身。（圖／民視）

記者羅凌筠/台北報導

2021-06-22 20:27:53｜2021-06-22 20:29:57

陳美鳳睽違5年拍攝民視8點檔《黃金歲月》，飾演秀場時期通吃黑白兩道的「喬事」大姊大，她自備3頂假髮，重現80年代松田聖子、楊林的玉女風華。陳美鳳今（22）日和洪都拉斯受訪，大爆昔日作秀祕辛，膚色健美、身材火辣的她，在秀場有「百變黑貓」之稱，黑道金主邀約飯局是家常便飯，陳美鳳也遇過有心人設計，靠「灌高粱」一招避免失身。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲陳美鳳（左）、洪都拉斯的戲劇《黃金歲月》重現秀場風華。（圖／民視）
▲陳美鳳（左）、洪都拉斯的戲劇《黃金歲月》重現秀場風華。（圖／民視）
陳美鳳早期在秀場作秀，黑道金主約吃飯不會直接開口，而是請劉福助這些同檔歌手當中間人，當時鋼琴酒吧最時髦，喝白蘭地、血腥瑪麗才洋派，但是陳美鳳就愛喝高粱，「只要我換高粱，那攤很快就結束」，因為大家都喝不贏她，氣得劉福助說：「妳這個妹子真是帶不出場。」陳美鳳用這招躲過不少有心人的設計，打趣說：「除非我覺得對方還不錯，是自己的菜，就不一定要喝高粱。」

陳美鳳這款性感小野貓，在秀場屬罕見類型的美女，當時除了黑道金主示愛，男明星也對她猛烈追求，那段時間她作秀收工後天天有飯局，回到飯店邀約電話馬上來，掛完電話換敲房門的來了，陳美鳳盡量都去，「因為妳的檔期會受影響，跟這個人比較好，下次那個人主持，檔期不一定排妳，所以我人人好也人人不好。」

▲洪都拉斯1個月沒見到護理師兒子。（圖／民視）
▲洪都拉斯1個月沒見到護理師兒子。（圖／民視）
而洪都拉斯飾演秀場主持天王「達哥」，多少有向豬哥亮致敬的意味，劇中他暗戀陳美鳳，希望編劇多寫一點情感戲。洪都拉斯兒子是護理師，這一次疫情的關係，他感受到兒子的成熟，兒子怕帶病毒回家，在外面租宿舍1個月，每天工作穿防護衣，很熱又過敏，讓他超級心疼，兒子還反過來安慰他說：「這是我的選擇，我一定會做好。」讓陳美鳳直呼洪都拉斯把小孩教得很好。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
19.12%80.88%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
92.47%7.53%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
42.92%57.08%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
57.81%42.19%
2021-06-20-2021-06-23
全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

繼續作答
你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀