陳美鳳撂倒黑道金主　縱橫秀場1招躲失身

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陳美鳳早期在秀場作秀，黑道金主約吃飯不會直接開口，而是請劉福助這些同檔歌手當中間人，當時鋼琴酒吧最時髦，喝白蘭地、血腥瑪麗才洋派，但是陳美鳳就愛喝高粱，「只要我換高粱，那攤很快就結束」，因為大家都喝不贏她，氣得劉福助說：「妳這個妹子真是帶不出場。」陳美鳳用這招躲過不少有心人的設計，打趣說：「除非我覺得對方還不錯，是自己的菜，就不一定要喝高粱。」
陳美鳳這款性感小野貓，在秀場屬罕見類型的美女，當時除了黑道金主示愛，男明星也對她猛烈追求，那段時間她作秀收工後天天有飯局，回到飯店邀約電話馬上來，掛完電話換敲房門的來了，陳美鳳盡量都去，「因為妳的檔期會受影響，跟這個人比較好，下次那個人主持，檔期不一定排妳，所以我人人好也人人不好。」
而洪都拉斯飾演秀場主持天王「達哥」，多少有向豬哥亮致敬的意味，劇中他暗戀陳美鳳，希望編劇多寫一點情感戲。洪都拉斯兒子是護理師，這一次疫情的關係，他感受到兒子的成熟，兒子怕帶病毒回家，在外面租宿舍1個月，每天工作穿防護衣，很熱又過敏，讓他超級心疼，兒子還反過來安慰他說：「這是我的選擇，我一定會做好。」讓陳美鳳直呼洪都拉斯把小孩教得很好。
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