孕婦COVID-19疫苗將開打 高市熱血計程車提供載送服務
高雄市長陳其邁今（22）日宣布，高雄市孕婦除了可以在20家提供孕婦疫苗專診服務的醫院接種COVID-19疫苗外，自6月26日起每周六、日下午，在巨蛋體育館和鳳山體育館也提供孕婦接種服務，只要撥打預約專線，並持原產科醫師開立之轉診單、媽媽手冊、健保卡到場即可接種疫苗，而高雄市的熱血計程車也提供孕婦載送服務，有需要的孕婦都可以洽區公所預約。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-06-22 20:59:26
高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長鍾飲文表示，孕婦屬於高風險重症的族群，考量新冠肺炎感染跟孕婦的安全，目前為止，國內外的醫界都還是建議孕婦要施打疫苗，也可以優先考慮選擇mRNA疫苗。 至於大家常問到孕婦是不是每一個懷孕的期程都可以施打疫苗？鍾飲文說，原則上在第一、二、三孕程都可施打，但是第一孕程基本上胎兒還在發育的階段，所以建議孕婦們必須跟主治醫師討論，如果沒問題，其實都鼓勵孕婦要接種疫苗；同時若有哺乳的婦人，施打疫苗在身體裡面產生的綜合抗體，其實也會出現在母乳汁中，對新生兒也有保護的效果。 但鍾飲文也特別提醒，孕婦對於疫苗的過敏反應通常較不典型，所以如果孕婦覺得有休克、早產、下背疼痛或者子宮絞痛跡象，大部分都發生在接種後的30分鐘內，所以要趕快跟主治醫師聯絡看有沒有需要進一步的處理，此外，他也再次引用疫苗臨床試驗資料，不論是莫德納、輝瑞還是AZ疫苗都能預防重症和死亡，疫苗保護力相當，鼓勵市民打好打滿，接到通知就前往施打。 市長陳其邁也說明，高雄市孕婦如欲施打疫苗，請先跟婦產科醫師徵詢，是否適合、該打哪一種疫苗，而產檢醫院若屬疫苗合約醫院，於產檢後經醫師評估為可施打，就可於原產檢醫院接種疫苗；倘非疫苗合約醫院，則請醫師開立轉診單至疫苗合約醫院接種疫苗，或可撥打預約專線07-8220300，於6月26日起每週六、日下午2點至4點半於巨蛋站及鳳山體育館站施打，接種當日請攜帶媽媽手冊、健保卡及轉診單，亦可向區公所預約計程車接駁服務。
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