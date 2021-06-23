《財富老司機》解析巴菲特神秘合夥人　如何用常識致富

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蒙格與巴菲特相識並合作經營波克夏公司，兩人共同創造了全球絕無僅有的投資奇蹟，巴菲特更公然承認，他的投資哲學深受蒙格啟發。黃丹指出，蒙格有一個很有趣的一個說法，就是人類常常會誤判，每一個人如果有厲害的鐵錘的時候，他就很像雷神索爾，碰到所有的事情就覺得那是小case，那是小釘子，釘兩下就沒事了，殊不知，事實上不同的情境，它會有不同的使用方式，所以雷神索爾也不是到處吃香，所以不可以把眼前每一件事情都規律性的覺得，用同一招就可以解決，即便你那一招有多麼的高明，多麼的厲害，它未必都是萬年不變的一個通則，所以一定還是要改變的。
黃丹進一步提到，書中提到致富，基本上是有一些普通常識，就是日常生活當中要對很多事情都充滿好奇，要有求知慾，可以看到幾條法則第一個「不賣的東西」不賣的東西就是你不會買的東西，千萬不要賣，所以他的投資為什麼會成功，其實憑智慧，憑他的正直善良，所以更多人願意幫助他，他也可以汲取更多的能量，也讓大家對他的信用開始積攢起來。
第二件事情就是「不悔的老闆」，你千萬不要幫你看不起的人做事，因為我們從會希望自己成為一個成功的人，如果你已經看不起那個人，你又一天到晚幫他做事，你只會招來更多的痛苦，所以就是回歸到自身，我必須要了解，我自己將來會死在哪，我就不要去那裡，所以人家在研究人生如何幸福，他就要研究人生如何痛苦；那個人家在研究股市投資如何成功，他研究大部分的人為什麼玩股票都失敗了，他要強調將來我會死在哪 那我就儘量避免去那裡。第三步是「不學的工作」每一天我們都必須要讓自己比昨天更聰明，所以當你張開眼睛的時候，你要想辦法比昨天的自己更多一些什麼，如果在這個工作上你學不到任何東西，那你就離開它吧，代表你的生命不應該在這邊繼續的耗著，只是在耗時間。