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《財富老司機》解析巴菲特神秘合夥人　如何用常識致富

▲本集《財富老司機之每週一刻．上車囉！》就要介紹股神巴菲特50年神秘合夥人唯一專書《窮查理的普通常識：巴菲特50年智慧合夥人查理．蒙格的人生哲學》。
▲本集《財富老司機之每週一刻．上車囉！》就要介紹股神巴菲特50年神秘合夥人唯一專書《窮查理的普通常識：巴菲特50年智慧合夥人查理．蒙格的人生哲學》。

財經生活中心/綜合報導

2021-06-23 21:00:00

美國投資家、企業家、及慈善家，被譽為世界上最成功的投資者「股神」華倫．巴菲特，是名十分擅長總結的價值投資大師，相信許多人對這位傳奇性人物多少有耳聞。不過，這位商界巨擘半世紀來不斷向人們強調，蒙格對他的影響無可取代：「他用思想的力量，讓我從猩猩進化到人類，否則我會比現在窮得多。」本集《財富老司機之每週一刻．上車囉！》就要介紹股神巴菲特50年神秘合夥人唯一專書《窮查理的普通常識：巴菲特50年智慧合夥人查理．蒙格的人生哲學》。

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《窮查理的普通常識》首次收錄了查理‧蒙格過去20年來主要的公開演講，書中11篇講稿全面展現了這個傳奇人物的聰明才智。此外，「蒙格主義」一章收錄他犀利和幽默的評論。貫穿全書的是蒙格展示出來的聰慧、機智，其令人敬服的價值觀和深不可測的修辭天賦。他擁有百科全書式的知識，所以從古代的雄辯家，到18、19世紀的歐洲文豪，再到當代的流行文化偶像，這些人的名言他都能信手拈來，並用這些來強調終身學習和保持求知欲望的好處。

蒙格與巴菲特相識並合作經營波克夏公司，兩人共同創造了全球絕無僅有的投資奇蹟，巴菲特更公然承認，他的投資哲學深受蒙格啟發。黃丹指出，蒙格有一個很有趣的一個說法，就是人類常常會誤判，每一個人如果有厲害的鐵錘的時候，他就很像雷神索爾，碰到所有的事情就覺得那是小case，那是小釘子，釘兩下就沒事了，殊不知，事實上不同的情境，它會有不同的使用方式，所以雷神索爾也不是到處吃香，所以不可以把眼前每一件事情都規律性的覺得，用同一招就可以解決，即便你那一招有多麼的高明，多麼的厲害，它未必都是萬年不變的一個通則，所以一定還是要改變的。

黃丹進一步提到，書中提到致富，基本上是有一些普通常識，就是日常生活當中要對很多事情都充滿好奇，要有求知慾，可以看到幾條法則第一個「不賣的東西」不賣的東西就是你不會買的東西，千萬不要賣，所以他的投資為什麼會成功，其實憑智慧，憑他的正直善良，所以更多人願意幫助他，他也可以汲取更多的能量，也讓大家對他的信用開始積攢起來。

第二件事情就是「不悔的老闆」，你千萬不要幫你看不起的人做事，因為我們從會希望自己成為一個成功的人，如果你已經看不起那個人，你又一天到晚幫他做事，你只會招來更多的痛苦，所以就是回歸到自身，我必須要了解，我自己將來會死在哪，我就不要去那裡，所以人家在研究人生如何幸福，他就要研究人生如何痛苦；那個人家在研究股市投資如何成功，他研究大部分的人為什麼玩股票都失敗了，他要強調將來我會死在哪 那我就儘量避免去那裡。第三步是「不學的工作」每一天我們都必須要讓自己比昨天更聰明，所以當你張開眼睛的時候，你要想辦法比昨天的自己更多一些什麼，如果在這個工作上你學不到任何東西，那你就離開它吧，代表你的生命不應該在這邊繼續的耗著，只是在耗時間。

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