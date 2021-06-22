COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

政院核發中火特種建照　中市：不能認同

▲經濟部表示中火已獲特種建照，燃氣機組無需經中市府都審，台中市政府表示不能認同，將於23日對外說明。 (圖／NOWnews資料照片)
▲經濟部表示中火已獲特種建照，燃氣機組無需經中市府都審，台中市政府表示不能認同，將於23日對外說明。 (圖／NOWnews資料照片)

記者張志康/綜合報導

2021-06-22 22:28:09

經濟部今（22）日在線上記者會表示，行政院已發給中火燃氣機組特種建築執照，台中火力發電廠的燃氣機組新建案，不須經過地方都審。對此，台中市政府表示，中火違法擴建攸關重大，民眾不能認同，茲事體大，市府明天對外說明。

我是廣告 請繼續往下閱讀
自2020年1月中火燃氣機組通過環評以來，這兩部機組一直等待台中市政府都審通過。經濟部長王美花今天指出，內政部營建署認定中市府要求中火都審超過法律授權範圍，不用進行，因此行政院已發出特種建築執照，台電會立即啟動簽約程序，希望第一部燃氣機組可在2025年上線。

對於經濟部今日傍晚宣布的消息，台中市政府表示，中火違法擴建攸關重大，民眾也不能認同，因為茲事體大，市府須站在市民的角度設想，詳細情形明天說明。

對此，台中市議會藍綠黨團則有不同見解。國民黨團書記長陳政顯表示，先拆燃煤機組，再建燃氣機組，才能有效防制空污，減少碳排放量，先建後拆只會讓排碳量與污染量雙雙增加。

國民黨團執行長吳瓊華指出，台電已循正規程序送審，就應依照都市設計審議委員會的要求，提出說明並進行計畫調整，才符合地方都市發展的法規要求。

不過，民進黨台中市議員江肇國、賴佳微、周永鴻、張家銨、蔡耀頡則說，台中市政府用都審卡燃氣機組已經長達兩年，台中改善空污的時間被拖延得實在太久，行政院今為台中開啟一個嶄新機會，即將化解僵局並創造三贏局面，以氣換煤的起步讓電力穩定與空氣改善看見曙光。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
19.49%80.51%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
92.42%7.58%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
42.46%57.54%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
57.24%42.76%
2021-06-20-2021-06-23
您認為禾馨診所在北市衛生局的同意下先取得疫苗，這是特權嗎？

您認為禾馨診所在北市衛生局的同意下先取得疫苗，這是特權嗎？

繼續作答
你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀