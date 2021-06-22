政院核發中火特種建照　中市：不能認同

經濟部今（22）日在線上記者會表示，行政院已發給中火燃氣機組特種建築執照，台中火力發電廠的燃氣機組新建案，不須經過地方都審。對此，台中市政府表示，中火違法擴建攸關重大，民眾不能認同，茲事體大，市府明天對外說明。
記者張志康/綜合報導
2021-06-22 22:28:09
自2020年1月中火燃氣機組通過環評以來，這兩部機組一直等待台中市政府都審通過。經濟部長王美花今天指出，內政部營建署認定中市府要求中火都審超過法律授權範圍，不用進行，因此行政院已發出特種建築執照，台電會立即啟動簽約程序，希望第一部燃氣機組可在2025年上線。
對於經濟部今日傍晚宣布的消息，台中市政府表示，中火違法擴建攸關重大，民眾也不能認同，因為茲事體大，市府須站在市民的角度設想，詳細情形明天說明。
對此，台中市議會藍綠黨團則有不同見解。國民黨團書記長陳政顯表示，先拆燃煤機組，再建燃氣機組，才能有效防制空污，減少碳排放量，先建後拆只會讓排碳量與污染量雙雙增加。
國民黨團執行長吳瓊華指出，台電已循正規程序送審，就應依照都市設計審議委員會的要求，提出說明並進行計畫調整，才符合地方都市發展的法規要求。
不過，民進黨台中市議員江肇國、賴佳微、周永鴻、張家銨、蔡耀頡則說，台中市政府用都審卡燃氣機組已經長達兩年，台中改善空污的時間被拖延得實在太久，行政院今為台中開啟一個嶄新機會，即將化解僵局並創造三贏局面，以氣換煤的起步讓電力穩定與空氣改善看見曙光。