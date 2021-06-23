德總理親身嘗試混打！梅克爾施打AZ後　第2劑接種莫德納

近來因為新冠肺炎（COVID-19）供貨延遲以及安全問題，不少國家在特定廠牌的疫苗不足的情況下，紛紛考慮進行「混打策略」。德國總理梅克爾（Angela Merkel）在4月時接種第一劑阿斯特捷利康疫苗（AZ），不過德國政府發言人證實，梅克爾數日前接種第二劑新冠疫苗，接種的是莫德納疫苗（Moderna）。





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根據《法新社》報導，今年4月德國政府建議「AZ疫苗只適用於60歲以上族群」，公告發出的2週之後，德國政府發言人塞柏特（Steffen Seibert）在推特上證實，66歲的德國總理梅克爾接種了AZ疫苗。





梅克爾日前接種第二劑新冠疫苗，接種的是莫德納疫苗，消息出來之後，《德國之聲》報導指出，並如同第一次接種，梅克爾這一次也沒有讓外界拍攝她的接種情形。





梅克爾已經執政16年，預定將於今年下台，2019年時因為多次在公開場合出現顫抖狀況，讓外界相當關心她的健康問題。





德國的疫苗施打計畫起步艱難，但近來進度急遽加快。截至22日為止，德國約有51.2％人口街中了至少一劑疫苗。









