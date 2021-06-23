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德總理親身嘗試混打！梅克爾施打AZ後　第2劑接種莫德納

▲德國政府22日證實，德國總理梅克爾已經接種第二劑疫苗，施打的是莫德納疫苗。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲德國政府22日證實，德國總理梅克爾已經接種第二劑疫苗，施打的是莫德納疫苗。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-06-23 08:35:00

近來因為新冠肺炎（COVID-19）供貨延遲以及安全問題，不少國家在特定廠牌的疫苗不足的情況下，紛紛考慮進行「混打策略」。德國總理梅克爾（Angela Merkel）在4月時接種第一劑阿斯特捷利康疫苗（AZ），不過德國政府發言人證實，梅克爾數日前接種第二劑新冠疫苗，接種的是莫德納疫苗（Moderna）。

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根據《法新社》報導，今年4月德國政府建議「AZ疫苗只適用於60歲以上族群」，公告發出的2週之後，德國政府發言人塞柏特（Steffen Seibert）在推特上證實，66歲的德國總理梅克爾接種了AZ疫苗。

梅克爾日前接種第二劑新冠疫苗，接種的是莫德納疫苗，消息出來之後，《德國之聲》報導指出，並如同第一次接種，梅克爾這一次也沒有讓外界拍攝她的接種情形。

梅克爾已經執政16年，預定將於今年下台，2019年時因為多次在公開場合出現顫抖狀況，讓外界相當關心她的健康問題。

德國的疫苗施打計畫起步艱難，但近來進度急遽加快。截至22日為止，德國約有51.2％人口街中了至少一劑疫苗。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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