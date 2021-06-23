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極速破四百還是要精進，微改版Bugatti Chiron Super Sport完成終極測試，8月開始交車！

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-06-23 02:55:20

當前旗下每一款跑車極速都超過400km/h的Bugatti，除了推出各式不同樣貌的特仕車外，也沒有停止對常態受訂車款的強化，近期就針對Chiron Super Sport進行細部改善，主要強化的部分為提高高速穩定性，以及加速的持續性！

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在此之前，Bugatti對Chiron Super Sport包括：機械、懸吊與空氣動力設定上進行微調，並進行了380km/h的高速測試，將會在8月份開始交車。本次的改善工程，改變了包括：增加尾翼、車身高度、懸吊設定、可變電子輔助轉向系統等部分進行重新設定，其中，Chiron Super Sport原先與Chiron不同的是，透過略微增長與優化空氣力學，以對超過420km/h極高速行駛所需，可延長車尾氣流，本次強化再增加了一組尾翼，增加高速下壓力來提升級高速穩定性。

除了空力上重新設計，傳動系統也有所改進，Chiron Super Sport 搭載了8.0升W16引擎，可輸出1600hp最大馬力，搭配七速雙離合器變速系統，在全力衝刺時，檔位維持六檔，不會升至七檔，直至車速達403km/h，同時改變第七檔傳動比3.6%，此外，最後三個檔位在換檔時的增壓值也經過更精細的重新設定，當車輛全力衝刺，引擎轉速拉至7100rpm換檔的瞬間，略為下降增壓值，換檔後再提供2.8bar之全增壓，讓換檔與動力銜接更為平順；性能強大的Chiron Super Sport，從靜止加速到100km/h只需2.4秒，至200km/h也只要5.8秒，0~300km/h加速為12.1秒，至400km/h則是僅需花28.6秒，急速超過420km/h。

為驗證Chiron Super Sport性能，在高速測試中，Bugatti在Chiron Super Sport車上裝了大100個感知器，紀錄測試各個部位的不同數據，例如：溫度與壓力，強大性能與高速，氣流升力與熱力為在不同壓力下變化，Bugatti以高速與滿載狀態下監控所有零件，並在需要時進行改進，畢竟能夠購買這樣頂尖跑車的層峰人士，對車輛表現是非常吹毛求疵的。

預計會8月會開始交車的Chiron Super Sport 起價為 320 萬歐元，其生產量包含在Chiron全系列500輛的生產數量中，當然Bugatti依舊提供高度的客製化服務。

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