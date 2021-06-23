不懼中國！立陶宛贈台灣疫苗　游錫堃：民主疫苗盛情可感

立陶宛政府22日宣布捐贈我國2萬劑AZ疫苗，預計9月底抵台。立法院長游錫堃22日晚間在臉書發文，大讚立陶宛不畏中國幫助台灣，「非凡膽識，不輸美國、日本！」。

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立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）22日透過推特表示，立陶宛政府同意捐贈2萬劑AZ疫苗給台灣，他表示，「我們都熱愛自由，應該彼此照顧」；立陶宛經濟與創新部長奧茉娜（Ausrine Armonaite）也說，去年獲台灣捐贈10萬片口罩，立陶宛會毫不猶豫地幫助有需要的真朋友。

對於立陶宛挺台，游錫堃透過臉書表示，民主疫苗盛情可感，這是來自遠方的守護，感謝立陶宛，盛情捐贈2萬劑民主疫苗。

游錫堃說，立陶宛遠在歐陸，人口僅及台灣的8分之1，雖然沒有邦交、並未互設辦事處，卻不畏中共，捐贈台灣2萬劑AZ疫苗，非凡膽識，不輸美國、日本。

游錫堃表示，立陶宛人口約292萬，卻不懼中共威脅，今年3月5日宣布將在台設立辦事處，並於3月22日退出中國主導的17+1貿易論壇。立陶宛跟美國、日本與台灣都是民主陣營的國家。

真心感謝立陶宛政府跟人民捐贈的2萬劑AZ疫苗；這是盛情可感，名符其實的「民主疫苗」。