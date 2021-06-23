北農群聚54人確診　陳吉仲建議：直接進行PCR採檢

北農群聚案件確診者達到54例，引發全台關注，農委會主委陳吉仲與指揮中心指揮官陳時中，以及醫療應變組副組長王必勝今（23）日凌晨前往雙北3個果菜市場視察，了解市場感染管制相關措施以及北農群聚熱區分佈。





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陳吉仲在臉書表示，今天凌晨視察臺北第一、第二、新北三重等果菜批發市場，由於批發市場肩負著維持民生必需品供應穩定的任務，因此對於相關的疫情，更需要慎重地處理，非常感謝陳時中部長以中央流行疫情指揮中心指揮官的身分，偕同王必勝執行長一起來給予批發市場防疫的協助，並提供抗疫的具體建議。





陳吉仲指出，為了確保農產品的供應穩定及批發市場的交易安全，陳時中指示雙北四大果菜批發市場必須快速全面篩檢，包括市場員工、承銷人、市場作業人員等密集進出者，都要持有檢驗陰性證明才能進場，且檢驗陰性者優先施打疫苗。





陳吉仲說，陳時中也明確建議，在鄰近臺北一市的萬大國小，以及臺北二市場內適當處所設置篩檢站，以提升篩檢意願。





陳吉仲表示，為了加速篩檢效率，建議直接進行PCR採檢，並請地方政府衛生局落實疫調及接觸者匡列等工作。至於貨車司機和隨車捆工由於停留在市場的時間比較短，因此篩檢、疫調和疫苗的施打將由居住地縣市來執行，責成臺北農產運銷公司及新北農產運銷公司儘快彙整相關名冊，交由指揮中心轉各縣市政府辦理。





王必勝也在臉書發文表示，目前北農群聚的處理，仍由台北市副市長黃珊珊率領的市府團隊持續進行中，相信以台北市相對充足的各種資源及優秀人才，應該可以將這個疫情控制好，如果有需要之處，中央流行疫情指揮中心會隨時支援協助。





王必勝認為，面對群聚事件，已發生的疫情還是要靠「疫調、隔離、篩檢、分流」這些基本動作，高效率但務實有耐心的作為，才能一層一層的解除威脅。



