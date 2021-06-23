▲ Audi 小改款 Q2 35 TFSI 個性鮮明！但市場風向在這嗎？

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以剛硬直線鋪陳出的 Q2 造型，剛好切合自身美學喜好，且更呼應出 Audi 經典代表 Quattro 車型的雋永線條；雖然在此次的小改款過程中變動不大，較多著墨在嶄新的 LED 頭尾燈燈型、水箱護罩進氣飾孔的新面貌、前後保桿的重新設計等面向，且因試駕車型不僅是最高規格的 Q2 35 TFSI S line 版本，更透過選配的方式，為試駕主角加諸了黑色風格套件、18 吋鑄造鋁合金輪圈（標配 17 吋）、Matrix LED 矩陣式頭燈含動態指示方向尾燈以及保桿對比色烤漆等處理，讓人有著基本不變、但質感與科技氛圍更上乘的感受。以剛硬直線鋪陳出的 Q2 造型，剛好切合自身美學喜好，且更呼應出 Audi 經典代表 Quattro 車型的雋永線條；雖然在此次的小改款過程中變動不大，較多著墨在嶄新的 LED 頭尾燈燈型、水箱護罩進氣飾孔的新面貌、前後保桿的重新設計等面向，且因試駕車型不僅是最高規格的 Q2 35 TFSI S line 版本，更透過選配的方式，為試駕主角加諸了黑色風格套件、18 吋鑄造鋁合金輪圈（標配 17 吋）、Matrix LED 矩陣式頭燈含動態指示方向尾燈以及保桿對比色烤漆等處理，讓人有著基本不變、但質感與科技氛圍更上乘的感受。
透過相機鏡頭從頭至尾好好的審視了小改款 Q2 35 TFSI S line 外觀之後，來到座艙內，那家族中最年輕、非全新世代改款的身份也就毫無保留的赤裸呈現。駕駛眼前沒有全數位液晶螢幕的儀表板，中控台上方的螢幕是突兀的外嵌式設計，尺碼也僅有 7 吋規格，不過值得稱許的是，整體中控台鋪陳與設計方面，依舊是 Audi 引人入勝的科技韻味，在空調介面、會發光的氣氛飾板中，展現出獨到的設計思維，對於其所目標的購買客群而言，相信很對味。
雖然沒有到 Volkswagen 般的出色，但 Audi 於空間利用表現於同級中始終不差，不過在 4208mm 車身長度、2589mm 軸距長度中（比 Volkswagen Golf 8 代還小）的車身尺碼，也沒法提供多讓人驚豔的空間表現，雖然對於兩人世界的用車族群毫無問題，但如果組了家庭、有了小孩，那後座空間確實容易捉襟見肘，但這也是CUV 的特色，倒也沒有什麼好嫌的（要大空間，何須執著在 CUV 呢？）
毫無疑問的，Q2 35 TFSI S line 的價值，就在你握上方向盤那一刻，注意，我指得是方向盤操控，而不是踩下油門那一瞬間。原因就出在其 Q2 車系標配的跑車化轉向系統，左右死點極少圈數的特性，結合 Q2 35 TFSI S line 專屬的運動化懸吊與選配的 18 吋胎圈規格（215/50R18），在試駕當天從台北市出發、一路貫穿陽金公路到金山海邊的路線中，Q2 35 TFSI S line 讓人幾乎忘了其稍微加高底盤的 CUV 身份，猶如一輛刁鑽的掀背車，快意的在陽金公路上逢彎殺彎。當然，這俐落的表現，與標準的強悍鋼炮那種刀切豆腐的精準還是有一點點差距，後輪的穩定性也沒有過往鋼炮那種蠢蠢欲動的不安與刺激，但以一輛 CUV 而言絕對出色，市場中同價位車款大概也僅有 Mini Countryman 可與其一較高下。「沒有因休旅身份而犧牲太多的駕馭樂趣」，這一點絕對是肯定的。
但就像我上段所述，踩下油門的瞬間就相對沒有太讓人驚艷。畢竟 Q2 35 TFSI S line 搭載著的是 Volkswagen 集團旗下目前挺泛見的 1.5 升直列四缸渦輪增壓汽油引擎，150hp/250Nm 的動力輸出，透過 Audi drive select 可程式車身動態系統調整，應付一般都會通勤、郊區快意奔馳還沒啥問題，但若真的要跟上性能掛帥的悍車，或是本身就是個中重度的性能沈迷患者，那 Q2 35 TFSI S line 的加速表現，也會淪為搔不到癢處的遺憾。
對我而言，小改款 Q2 就像當前風靡時尚界的貼身小包一樣，個性與辨識度十足，但要拿來裝滿各種隨身小物？別想了，一個皮夾、手機與口紅可能就很緊繃。Q2 一樣，極為率性的造型與快意的駕馭樂趣，是其縱橫市場的武器，但要面面俱到，成為從單身用到一家四口的滿分休旅車？很抱歉，這不是 Q2 擅長的戰場。
雖然目標與任務明確，但 Q2 仍有著極大的不確定性，首先，豪華 CUV 級距始終不是市場的最大量，且多數都已被 Lexus UX 所占滿；其次，論個性，Mini Countryman 也很嗆辣，若預算有限，T-Roc 330 TSI R-Line Performance 還可以用更便宜的售價換得更威的性能，內外夾攻下，小改款 Q2 要如何穩定銷售？除了訴求風格，應該還要有更多的創意與策略。