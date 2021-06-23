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Audi 小改款 Q2 35 TFSI 個性鮮明！但市場風向在這嗎？

▲ Audi 小改款 Q2 35 TFSI 個性鮮明！但市場風向在這嗎？
▲ Audi 小改款 Q2 35 TFSI 個性鮮明！但市場風向在這嗎？

2GameSome - 有車賞

2021-06-23 09:55:00

身為 Audi 旗下 Q 休旅系列的最小成員，Q2 小改款車型透過 Audi Taiwan 的積極引進，在國外推出半年後，很快地就登陸台灣市場。造型美學一直很有自己態度的 Q2，小改款之後風格更具、賣相也似乎更佳，但 150~175 萬的價格區間，不僅面對強大的日系對手，更有自家兄弟 Volkswagen 的追擊，小改款 Q2 能否走出自己的路？確實值得探討。

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試駕車型為 Audi 小改款 Q2 35 TFSI S line，售價為新台幣 176 萬元起。
試駕車型為 Audi 小改款 Q2 35 TFSI S line，售價為新台幣 176 萬元起。
以剛硬直線鋪陳出的 Q2 造型，剛好切合自身美學喜好，且更呼應出 Audi 經典代表 Quattro 車型的雋永線條；雖然在此次的小改款過程中變動不大，較多著墨在嶄新的 LED 頭尾燈燈型、水箱護罩進氣飾孔的新面貌、前後保桿的重新設計等面向，且因試駕車型不僅是最高規格的 Q2 35 TFSI S line 版本，更透過選配的方式，為試駕主角加諸了黑色風格套件、18 吋鑄造鋁合金輪圈（標配 17 吋）、Matrix LED 矩陣式頭燈含動態指示方向尾燈以及保桿對比色烤漆等處理，讓人有著基本不變、但質感與科技氛圍更上乘的感受。以剛硬直線鋪陳出的 Q2 造型，剛好切合自身美學喜好，且更呼應出 Audi 經典代表 Quattro 車型的雋永線條；雖然在此次的小改款過程中變動不大，較多著墨在嶄新的 LED 頭尾燈燈型、水箱護罩進氣飾孔的新面貌、前後保桿的重新設計等面向，且因試駕車型不僅是最高規格的 Q2 35 TFSI S line 版本，更透過選配的方式，為試駕主角加諸了黑色風格套件、18 吋鑄造鋁合金輪圈（標配 17 吋）、Matrix LED 矩陣式頭燈含動態指示方向尾燈以及保桿對比色烤漆等處理，讓人有著基本不變、但質感與科技氛圍更上乘的感受。

車頭為此次改款的主要重點所在。
車頭為此次改款的主要重點所在。
水箱護罩重新設計（quattro進氣飾孔）。
水箱護罩重新設計（quattro進氣飾孔）。
嶄新的 LED 頭燈光型，不過因試駕車款選配 Matrix LED 矩陣式頭燈組，要價 42,000 元。
嶄新的 LED 頭燈光型，不過因試駕車款選配 Matrix LED 矩陣式頭燈組，要價 42,000 元。
Audi Sport 鑄造鋁合金輪圈也為選配（215/50R18），要價 91,000 元。
Audi Sport 鑄造鋁合金輪圈也為選配（215/50R18），要價 91,000 元。
S line 套件加持，整體更具運動感。
S line 套件加持，整體更具運動感。
鑄造鋁合金輪圈上的 Audi Sport 字樣。
鑄造鋁合金輪圈上的 Audi Sport 字樣。
因選配 Matrix LED 矩陣式頭燈組，因此尾燈的方向燈升級為動態指示型。
因選配 Matrix LED 矩陣式頭燈組，因此尾燈的方向燈升級為動態指示型。
重新設計的保桿造型相當具運動氣息，不過排氣尾管採取隱藏式，性能味降低許多。
重新設計的保桿造型相當具運動氣息，不過排氣尾管採取隱藏式，性能味降低許多。
從此對比圖可以發現不同車型於保桿與氣壩造型的差異。
從此對比圖可以發現不同車型於保桿與氣壩造型的差異。
透過相機鏡頭從頭至尾好好的審視了小改款 Q2 35 TFSI S line 外觀之後，來到座艙內，那家族中最年輕、非全新世代改款的身份也就毫無保留的赤裸呈現。駕駛眼前沒有全數位液晶螢幕的儀表板，中控台上方的螢幕是突兀的外嵌式設計，尺碼也僅有 7 吋規格，不過值得稱許的是，整體中控台鋪陳與設計方面，依舊是 Audi 引人入勝的科技韻味，在空調介面、會發光的氣氛飾板中，展現出獨到的設計思維，對於其所目標的購買客群而言，相信很對味。

座艙內造型與改款前差異不大，主要在飾板科技的升級。
座艙內造型與改款前差異不大，主要在飾板科技的升級。
配備三輻是真皮多功能方向盤。
配備三輻是真皮多功能方向盤。
沒有時興的全數位液晶儀表板，而是傳統指針式搭配中央資訊顯示幕。
沒有時興的全數位液晶儀表板，而是傳統指針式搭配中央資訊顯示幕。
MMI radio plus 多媒體系統整合 7 吋顯示螢幕。
MMI radio plus 多媒體系統整合 7 吋顯示螢幕。
空調介面設計挺具質感，並採取雙區恆溫空調。
空調介面設計挺具質感，並採取雙區恆溫空調。
氣氛光感流體飾板相當特別。
氣氛光感流體飾板相當特別。
MMI radio plus 多媒體系統的控制介面位於中央鞍座處。
MMI radio plus 多媒體系統的控制介面位於中央鞍座處。
Q2 35 TFSI S line 車型專屬的 S line 式樣發光門檻踏板。
Q2 35 TFSI S line 車型專屬的 S line 式樣發光門檻踏板。
雖然沒有到 Volkswagen 般的出色，但 Audi 於空間利用表現於同級中始終不差，不過在 4208mm 車身長度、2589mm 軸距長度中（比 Volkswagen Golf 8 代還小）的車身尺碼，也沒法提供多讓人驚豔的空間表現，雖然對於兩人世界的用車族群毫無問題，但如果組了家庭、有了小孩，那後座空間確實容易捉襟見肘，但這也是CUV 的特色，倒也沒有什麼好嫌的（要大空間，何須執著在 CUV 呢？）

雖然座椅都是真皮包覆，但前排座椅都是手動調整，容易遭人詬病配備不足。
雖然座椅都是真皮包覆，但前排座椅都是手動調整，容易遭人詬病配備不足。
2589 mm 的軸距長度，讓後座空間表現平平，且沒有中央扶手與置杯架。
2589 mm 的軸距長度，讓後座空間表現平平，且沒有中央扶手與置杯架。
雖然採取前輪驅動，但因上頭還有四輪驅動配置的 SQ2，因此中央龍骨隆起較高，且無後座空調出風口。
雖然採取前輪驅動，但因上頭還有四輪驅動配置的 SQ2，因此中央龍骨隆起較高，且無後座空調出風口。
前門板置物空間較大，實用性不錯。
前門板置物空間較大，實用性不錯。
後門板置物空間相對較小。
後門板置物空間相對較小。
配備電啟閉尾門。
配備電啟閉尾門。
標準乘坐狀態下，後廂容積可達 405 公升，若將後座椅背打平，可擴充至 1050 公升境界。
標準乘坐狀態下，後廂容積可達 405 公升，若將後座椅背打平，可擴充至 1050 公升境界。
後廂底板有高低可調機制。
後廂底板有高低可調機制。
底板下調後，置物空間更顯充裕。
底板下調後，置物空間更顯充裕。
毫無疑問的，Q2 35 TFSI S line 的價值，就在你握上方向盤那一刻，注意，我指得是方向盤操控，而不是踩下油門那一瞬間。原因就出在其 Q2 車系標配的跑車化轉向系統，左右死點極少圈數的特性，結合 Q2 35 TFSI S line 專屬的運動化懸吊與選配的 18 吋胎圈規格（215/50R18），在試駕當天從台北市出發、一路貫穿陽金公路到金山海邊的路線中，Q2 35 TFSI S line 讓人幾乎忘了其稍微加高底盤的 CUV 身份，猶如一輛刁鑽的掀背車，快意的在陽金公路上逢彎殺彎。當然，這俐落的表現，與標準的強悍鋼炮那種刀切豆腐的精準還是有一點點差距，後輪的穩定性也沒有過往鋼炮那種蠢蠢欲動的不安與刺激，但以一輛 CUV 而言絕對出色，市場中同價位車款大概也僅有 Mini Countryman 可與其一較高下。「沒有因休旅身份而犧牲太多的駕馭樂趣」，這一點絕對是肯定的。

搭載 1.5 升直列四缸渦輪增壓汽油引擎，具備 150hp / 5000~6000rpm 最大馬力與 250Nm / 1500~3500rpm 最大扭力輸出。 
搭載 1.5 升直列四缸渦輪增壓汽油引擎，具備 150hp / 5000~6000rpm 最大馬力與 250Nm / 1500~3500rpm 最大扭力輸出。 
配備有 Audi drive select 可程式車身動態系統，讓動力輸出更多表情且具客製化。
配備有 Audi drive select 可程式車身動態系統，讓動力輸出更多表情且具客製化。
Audi drive select 可程式車身動態系統具備五種模式選擇。
Audi drive select 可程式車身動態系統具備五種模式選擇。
跑車化轉向系統搭配運動化懸吊，讓彎道中的 Q2 35 TFSI S line 饒富樂趣，靈活俐落的表現猶如一輛操控表現出色的低底盤掀背車。
跑車化轉向系統搭配運動化懸吊，讓彎道中的 Q2 35 TFSI S line 饒富樂趣，靈活俐落的表現猶如一輛操控表現出色的低底盤掀背車。
但就像我上段所述，踩下油門的瞬間就相對沒有太讓人驚艷。畢竟 Q2 35 TFSI S line 搭載著的是 Volkswagen 集團旗下目前挺泛見的 1.5 升直列四缸渦輪增壓汽油引擎，150hp/250Nm 的動力輸出，透過 Audi drive select 可程式車身動態系統調整，應付一般都會通勤、郊區快意奔馳還沒啥問題，但若真的要跟上性能掛帥的悍車，或是本身就是個中重度的性能沈迷患者，那 Q2 35 TFSI S line 的加速表現，也會淪為搔不到癢處的遺憾。

動力表現輕快，但不到讓人熱血沸騰的程度。
動力表現輕快，但不到讓人熱血沸騰的程度。
對我而言，小改款 Q2 就像當前風靡時尚界的貼身小包一樣，個性與辨識度十足，但要拿來裝滿各種隨身小物？別想了，一個皮夾、手機與口紅可能就很緊繃。Q2 一樣，極為率性的造型與快意的駕馭樂趣，是其縱橫市場的武器，但要面面俱到，成為從單身用到一家四口的滿分休旅車？很抱歉，這不是 Q2 擅長的戰場。

造型與風格，應該是 Q2 最大的特色。
造型與風格，應該是 Q2 最大的特色。
雖然目標與任務明確，但 Q2 仍有著極大的不確定性，首先，豪華 CUV 級距始終不是市場的最大量，且多數都已被 Lexus UX 所占滿；其次，論個性，Mini Countryman 也很嗆辣，若預算有限，T-Roc 330 TSI R-Line Performance 還可以用更便宜的售價換得更威的性能，內外夾攻下，小改款 Q2 要如何穩定銷售？除了訴求風格，應該還要有更多的創意與策略。

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您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

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不打說不定可活久一點
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否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
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支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
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全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

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