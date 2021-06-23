COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

清晨視察北農　柯文哲：繼續落實防疫維持批發市場穩定

▲台北市長柯文哲與副市長黃珊珊，23日清晨六時前往北農進行視察。柯文哲也囑咐北農繼續維持防疫，讓批發市場穩定。（圖／台北市政府提供）
▲台北市長柯文哲與副市長黃珊珊，23日清晨六時前往北農進行視察。柯文哲也囑咐北農繼續維持防疫，讓批發市場穩定。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-06-23 10:22:55｜2021-06-23 10:23:24

台北農產運銷公司日前傳出第一及第二果菜市場一共有54人染疫，由於北農內的人員來自四面八方，除了北部蔬果批發販售外，也有許多中南部的菜農會群聚，若稍有不注意恐怕將釀成感染破口。對此台北市政府21日起啟動「北農2.0專案」，讓北農員工及相關人員進行快篩，陰性者儘速施打疫苗。台北市長柯文哲今（23）日清晨也前往北農進行視察，指示北農繼續落實防疫，維持批發市場穩定。

我是廣告 請繼續往下閱讀

由於疫情影響，進場交易承銷人較平日減少三成，北農也趁機輔導承銷人採用預約制交易，減少進場人數。北農第一市場主任蘇國寶表示，目前北農一市的人流管制，外面的業者多來自新北市、台北市的傳統市場攤商，目前傳統市場僅開市兩至四天，所以北農目前人流也因攤商開市天數減少，降至三分之一，另外，各縣市的承銷人若沒有符合防疫規定，也無法進到北農、也買不到貨。

不過在柯文哲視察北農前，衛福部長陳時中以及農委會主委陳吉仲，凌晨四點多就前往北農視察。雙方視察時間相差一個多小時，所以因此並未碰面。日前外界也質疑，北農雖然是地方組織，董事長雖由台北市政府派任，但總經理則由中央農委會派任，在北農防疫事件上是否會引發中央與地方對立？

不過據了解，柯文哲昨日下午就已經確定今天上午6時會前往北農視察，至於衛福部方面則是直到昨日晚間10時才通知北市府凌晨4時會前往北農，因此北市府方面也決定維持既定行程。而柯文哲在視察後，也指示北農繼續落實防疫，確實做好分艙分流，拉大工作距離，鼓勵現場工作者儘速做完快篩，北市府會儘快讓市場工作者接種疫苗增加保護力，進一步維持批發市場穩定。

▲中央流行疫情指揮中心22日說明新冠肺炎本土感染爆發，累計確診12938例。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心22日說明新冠肺炎本土感染爆發，累計確診12938例。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
19.25%80.75%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
92.21%7.79%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
39.05%60.95%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
55.12%44.88%
2021-06-20-2021-06-23
全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

繼續作答
您認為禾馨診所在北市衛生局的同意下先取得疫苗，這是特權嗎？

您認為禾馨診所在北市衛生局的同意下先取得疫苗，這是特權嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀