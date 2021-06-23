清晨視察北農　柯文哲：繼續落實防疫維持批發市場穩定

台北農產運銷公司日前傳出第一及第二果菜市場一共有54人染疫，由於北農內的人員來自四面八方，除了北部蔬果批發販售外，也有許多中南部的菜農會群聚，若稍有不注意恐怕將釀成感染破口。對此台北市政府21日起啟動「北農2.0專案」，讓北農員工及相關人員進行快篩，陰性者儘速施打疫苗。台北市長柯文哲今（23）日清晨也前往北農進行視察，指示北農繼續落實防疫，維持批發市場穩定。





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由於疫情影響，進場交易承銷人較平日減少三成，北農也趁機輔導承銷人採用預約制交易，減少進場人數。北農第一市場主任蘇國寶表示，目前北農一市的人流管制，外面的業者多來自新北市、台北市的傳統市場攤商，目前傳統市場僅開市兩至四天，所以北農目前人流也因攤商開市天數減少，降至三分之一，另外，各縣市的承銷人若沒有符合防疫規定，也無法進到北農、也買不到貨。





不過在柯文哲視察北農前，衛福部長陳時中以及農委會主委陳吉仲，凌晨四點多就前往北農視察。雙方視察時間相差一個多小時，所以因此並未碰面。日前外界也質疑，北農雖然是地方組織，董事長雖由台北市政府派任，但總經理則由中央農委會派任，在北農防疫事件上是否會引發中央與地方對立？





不過據了解，柯文哲昨日下午就已經確定今天上午6時會前往北農視察，至於衛福部方面則是直到昨日晚間10時才通知北市府凌晨4時會前往北農，因此北市府方面也決定維持既定行程。而柯文哲在視察後，也指示北農繼續落實防疫，確實做好分艙分流，拉大工作距離，鼓勵現場工作者儘速做完快篩，北市府會儘快讓市場工作者接種疫苗增加保護力，進一步維持批發市場穩定。



