立陶宛贈台灣疫苗　立院民進黨團致謝：彰顯反共普世價值

立陶宛政府22日宣布捐贈我國2萬劑AZ疫苗，預計9月底抵台。民進黨立法院黨團今（23）日早上召開記者會表示感謝，黨團書記長羅致政表示，立陶宛曾被德國波蘭併吞，也被蘇聯整個吃掉，更難體會在惡鄰居旁所面臨的壓力，此次援台疫苗，是自由民主同盟的互相力挺，也是反共的普世價值彰顯。

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立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）22日透過推特表示，立陶宛政府同意捐贈2萬劑AZ疫苗給台灣，他表示，「我們都熱愛自由，應該彼此照顧」；立陶宛經濟與創新部長奧茉娜（Ausrine Armonaite）也說，去年獲台灣捐贈10萬片口罩，立陶宛會毫不猶豫地幫助有需要的真朋友。

民進黨立法院黨團今早召開「民主自由同盟，攜手戰勝疫情」記者會，感謝立陶宛捐贈台灣2萬劑疫苗。羅致政說，美國、日本與立陶宛捐贈台灣疫苗，都強調是自由民主同盟之間互相支持，無論口罩也好、疫苗也好，都只是對抗疫情當中的互相連結，背後代表的是國家之間基於民主自由人權的普世價值互相協助。

羅致政說，立陶宛的捐贈動作值得思考，因為他們曾被德國、波蘭併吞過，也被蘇聯整個吃掉，更能體會在惡鄰居旁所面臨的壓力跟困難，當台灣去年提供十萬的口罩時，立陶宛可以理解彼此困境，這是反共普世價值的彰顯。

黨團幹事長劉世芳也說，立陶宛去年初接受台灣捐贈口罩，此次他們捐贈疫苗互相協助，這是自由民主價值同盟最好的範例，這樣溫暖友善的國家，民進黨團相當感謝。

劉世芳也說，未來國際疫情穩定後，希望政府相關部會可以邀請立陶宛的國會議長等官員訪問台灣，再次說明台灣與立陶宛在良善力量的循環上，都是同一陣線。