中國打壓力道增　比特幣一度跌破3萬美元

中國當局近來加強控管虛擬貨幣，先前才將四川礦場強制斷電，人民銀行（央行）更召集多家金融機構打擊虛擬貨幣，隨著打壓力道增強，導致比特幣出現賣壓，比特幣22日直接跌破30000美元大關，一度來到28805美元。





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比特幣從21日開始下跌，22日晚間迎來新一波跌勢，快速跌破30000美元大關，一度來到28805美元。這也是自1月27日以來，首次交易於30000美元下方，將今年漲幅全數吐回。





根據Coindesk數據，至截稿時間為止，比特幣價格已經回升至33855.61美元。





▲比特幣一度跌破30000美元大關，現已回升。（圖／翻攝自Coindesk）

根據《CNBC》報導，加密貨幣分析師迪恩（Jason Deane）指出，比特幣這次大跌，與中國遏止挖礦活動，導致全球挖礦效率驟降有關，雖然長期投資者認為這對比特幣網路極為有利，但短期交易者會因為不確定性因而受到驚嚇。





中國近來打壓加密貨幣力道增強，中國央行21日表示已經約談中國工商銀行、中國農業銀行和支付寶等金融機構主管參與高層會議，重申禁止加密貨幣服務的命令。再加上自20日開始，四川多家電力充足的加密貨幣「礦場」突然遭到集體斷電。曾經是全球最大的比特幣交易平台「比特幣中國 （BTCChina）」更表示受到政策影響，宣布退出加密貨幣交易，接二連三的狀況促使比特幣帶領加密貨幣集體跳水。





但《CNBC》報導指出，仍有許多人認為今年比特幣的基本面比起2018年出現的熊市強勁許多，比特幣創投機構Stillmark創辦人基林（Alyse Killeen）表示，比特幣區塊鏈的安全紀錄10多年來毫無瑕疵，其廣泛的使用率以及普及率，都成為比特幣內在價值。有專家更指出，這一次大跌僅是將信心不堅的投資者嚇出場。





近日更傳出，全球各地的比特幣礦商同意將對比特幣進行四年來首見的「Taproot」更新，有助於保護比特幣交易隱私，提升交易效率，並增強競爭力。《CNBC》報導指出，不少比特幣「信徒」也因此認為加密貨幣的價格仍會高於先前的水平。



