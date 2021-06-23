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台股早盤一度大漲229點　聯亞藥登興櫃股價飆上220元

▲受到美股全面走揚激勵，台股今（23）日早盤一度大漲229點，而國產疫苗另一家公司聯亞生技旗下聯亞藥業今日也以每股30元登錄興櫃，股價並一度飆上220元，漲633%。。（圖／NOWnews資料照片）
▲受到美股全面走揚激勵，台股今（23）日早盤一度大漲229點，而國產疫苗另一家公司聯亞生技旗下聯亞藥業今日也以每股30元登錄興櫃，股價並一度飆上220元，漲633%。。（圖／NOWnews資料照片）

記者顏真真/台北報導

2021-06-23 10:43:51｜2021-06-23 10:44:31

美股全面走揚，科技股那斯達克指數收高，台股今（23）日早盤也開高走高，在台積電等電子權值股領攻之下，大盤更一度大漲229.83點，來到17305.38點，目前仍漲210餘點。值得注意的是，聯亞生技集團旗下子公司聯亞藥業今日以每股30元登錄興櫃，受惠集團新冠疫苗二期臨床試驗即將解盲，加上獲得友邦巴拉圭政府百萬劑預採購訂單，早盤股價一度衝上220元，大漲633%。

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美股連2天反彈，其中道瓊工業指數終場上揚68.61點，漲0.2%，以33945.58點作收；標普500指數上漲21.65點，漲0.51%，收在4246.44點；那斯達克指數漲111.79點，漲幅0.79%，收14253.27點新高。

受到美股激勵，台股今日以17127.59點、上漲52.04點開出後，漲幅也隨之擴大，指數更一度站上17300點，來到17305.38點，大漲229.83點，台積電漲逾2%，股價最高來到592元，聯發科及聯電漲幅更超過3%，鴻海亦上漲逾2%，但航運股面臨賣壓，跌逾4%，其中萬海一度跌逾6%。

至於國產疫苗的高端在新冠肺炎疫苗二期臨床試驗解盲成功後，本周有望宣布取得EUA，今日早盤股價一度上漲逾7%，來到274.5元。值得注意的是，另一家國產疫苗聯亞生技旗下的聯亞藥業今日則以30元登錄興櫃交易，而且一開盤就獲資金追捧，股價一度飆破200元，目前最高來到220元，大漲633%，現在股價在190元左右震盪。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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