台股早盤一度大漲229點 聯亞藥登興櫃股價飆上220元
美股全面走揚，科技股那斯達克指數收高，台股今（23）日早盤也開高走高，在台積電等電子權值股領攻之下，大盤更一度大漲229.83點，來到17305.38點，目前仍漲210餘點。值得注意的是，聯亞生技集團旗下子公司聯亞藥業今日以每股30元登錄興櫃，受惠集團新冠疫苗二期臨床試驗即將解盲，加上獲得友邦巴拉圭政府百萬劑預採購訂單，早盤股價一度衝上220元，大漲633%。
記者顏真真/台北報導
2021-06-23 10:43:51｜2021-06-23 10:44:31
美股連2天反彈，其中道瓊工業指數終場上揚68.61點，漲0.2%，以33945.58點作收；標普500指數上漲21.65點，漲0.51%，收在4246.44點；那斯達克指數漲111.79點，漲幅0.79%，收14253.27點新高。
受到美股激勵，台股今日以17127.59點、上漲52.04點開出後，漲幅也隨之擴大，指數更一度站上17300點，來到17305.38點，大漲229.83點，台積電漲逾2%，股價最高來到592元，聯發科及聯電漲幅更超過3%，鴻海亦上漲逾2%，但航運股面臨賣壓，跌逾4%，其中萬海一度跌逾6%。
至於國產疫苗的高端在新冠肺炎疫苗二期臨床試驗解盲成功後，本周有望宣布取得EUA，今日早盤股價一度上漲逾7%，來到274.5元。值得注意的是，另一家國產疫苗聯亞生技旗下的聯亞藥業今日則以30元登錄興櫃交易，而且一開盤就獲資金追捧，股價一度飆破200元，目前最高來到220元，大漲633%，現在股價在190元左右震盪。
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