疫苗充足才能解封！朱立倫：台灣應與美合作爭取疫苗代工

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朱立倫說，台灣去年已經白白失去了AZ三億劑疫苗的代工機會，無論去年錯過的原因是什麼，這次千萬不能再錯過。政府應該效法他國完整的疫苗戰略：例如韓國除了爭取進口與代工，更透過企業穩定投資與自主研發，期望成為全球疫苗生產中心。南韓文在寅總統近日更以國家元首的高度赴美談判，成功爭取到莫德納疫苗代工，創造政府、產業與人民的三贏局面。
他指出，美國總統拜登6月初才宣告，延續美國在二次世界大戰時擔任「民主的兵工廠」角色，要讓美國成為全球的「疫苗兵工廠」（arsenal of vaccines）。台灣除了感謝美國捐贈疫苗對我們的重視與幫助，更完全有能力與美國並肩合作，成為世界疫苗供應鏈的一環。
「不用懷疑台灣疫苗代工的實力！」朱立倫說，台灣多家生技公司在醫藥代工上具備堅實技術，產能也絕對不是問題。只要政府不要有預設立場或政治算計，不獨厚特定廠商、大家一起來，也別再去管「會不會有誰不喜歡」的政治干預，全心全意從專業與人民福祉來考量，趕緊全力爭取美國的「疫苗代工」。
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