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疫苗充足才能解封！朱立倫：台灣應與美合作爭取疫苗代工

▲前國民黨主席朱立倫今（23）日表示，台灣應與美國並肩合作，全力爭取國際疫苗代工。（圖／資料照片）
▲前國民黨主席朱立倫今（23）日表示，台灣應與美國並肩合作，全力爭取國際疫苗代工。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2021-06-23 11:11:35｜2021-06-23 11:11:56

前國民黨主席朱立倫今（23）日表示，台灣應與美國並肩合作，全力爭取國際疫苗代工，大家關心何時才能徹底解封，疫苗供應無虞才是真正能完全解除封鎖回到正常生活的關鍵。

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朱立倫說，台灣這波疫情陷入疫苗短缺、經濟困頓、數百條人命犧牲的困局，民進黨政府誤判情勢，國家疫苗戰略嚴重錯誤要負最大責任。亡羊補牢，除了國際友人美國、日本、立陶宛伸出援手捐贈疫苗給台灣、及我國自行採購疫苗外，台灣應該全力爭取國際疫苗代工。

朱立倫說，台灣去年已經白白失去了AZ三億劑疫苗的代工機會，無論去年錯過的原因是什麼，這次千萬不能再錯過。政府應該效法他國完整的疫苗戰略：例如韓國除了爭取進口與代工，更透過企業穩定投資與自主研發，期望成為全球疫苗生產中心。南韓文在寅總統近日更以國家元首的高度赴美談判，成功爭取到莫德納疫苗代工，創造政府、產業與人民的三贏局面。

他指出，美國總統拜登6月初才宣告，延續美國在二次世界大戰時擔任「民主的兵工廠」角色，要讓美國成為全球的「疫苗兵工廠」（arsenal of vaccines）。台灣除了感謝美國捐贈疫苗對我們的重視與幫助，更完全有能力與美國並肩合作，成為世界疫苗供應鏈的一環。

「不用懷疑台灣疫苗代工的實力！」朱立倫說，台灣多家生技公司在醫藥代工上具備堅實技術，產能也絕對不是問題。只要政府不要有預設立場或政治算計，不獨厚特定廠商、大家一起來，也別再去管「會不會有誰不喜歡」的政治干預，全心全意從專業與人民福祉來考量，趕緊全力爭取美國的「疫苗代工」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
19.25%80.75%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
92.21%7.79%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
39.05%60.95%
2021-06-20-2021-06-23

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支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
55.12%44.88%
2021-06-20-2021-06-23
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