香港壹週刊即將停運 社長發文告別：做過新聞自由無悔
香港企業家黎智英因參與示威集會遭到判刑，其創立的壹傳媒、《蘋果日報》也接連遭到港府打壓。香港保安局日前以《港區國安法》凍結與《蘋果日報》相關的3家公司資產約1800萬港元，導致《蘋果日報》運作陷入空勁；港媒引述消息指，壹傳媒其他帳戶也遭到銀行凍結。
要聞國際中心林孝萱/綜合報導
2021-06-23 11:15:03｜2021-06-23 11:15:46
香港《壹週刊》社長黃麗裳今（23）日在臉書上發文，表示《壹週刊》即將停運，感謝讀者們的支持。《壹週刊》經過戰略調整，但今年的六月，編輯部相信大時代下已經到臨終點前。黃麗裳文中提到，大家已經要開始收拾東西，有些員工可能還存有一絲希望，但她也知道那是幻想，過去大家為《壹週刊》努力過，享受過做新聞的自由，就無悔了。
黃麗裳文中還提到，香港《壹週刊》2018年轉型，成功從紙媒轉成網媒。當初為了鞭策《壹週刊》團隊老闆說如果不能扭轉劣勢就只能結業，2019年集團走訂閲路線，把《壹週刊》新聞剝離《蘋果日報》平台自立，一開始訂下6萬訂閱的目標，沒想到讀者熱情支持訂閱數突破10萬，連老闆也嘖嘖稱奇。但即使如此，還是只能減少《壹週刊》的虧損。至6月，《壹週刊》編輯部相信大時代下已經到臨終點前，黃麗裳自稱是個眼淺（淚點低）的人，但如今她無法落淚，要壓抑著情緒做好撤退的準備。相信「享受過做新聞的自由，就無悔了。」