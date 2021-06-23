陳時中赴北農不見柯文哲　吳思瑤批：不是誠心想解決問題

北農疫情延燒全國關注，疫情指揮中心指揮官陳時中和農委會主委陳吉仲今（23）日清晨4時即前往雙北3個果菜市場視察，盼有助於規劃更精確的防疫措施；台北市長柯文哲也在今早6時30分左右到北農第一果菜市場視察人流管制，不過未與中央防疫指揮官一同出席討論之舉，讓民進黨立委吳思瑤擔憂，指揮官指揮任務的重要現勘，北市府只派市場處一位同仁陪同，加重了防疫指令下達的溝通成本，更可能提高資訊傳達落差而誤事的風險。

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吳思瑤今日早上透過臉書表示，陳時中的行動，比身為市長的柯文哲更快。她表示，當民代或官員都知道現勘的好處與效用是什麼，比起坐在冷氣房訂政策、上網路做判斷，更可以清楚看見事實的全貌，讓決策方向更周延縝密，降低百密一疏的風險，「這就是為什麼阿中部長作為國家疫情總指揮官，堅持親自到場，診斷北農狀況，進行決策給出指令」。

吳思瑤說，她很好奇，今晨行動中央無比重視，農委會也全程參與，但北市指揮見官柯文哲不見人影，一向挑重任的副指揮官黃珊珊這次不是姍姍來遲，而是完全沒現身，「我擔心的無非是中央給的監督及指揮要求，無法清楚傳達執行到位」。

吳思瑤說，經詢問也前往北農實勘的醫福會執行長王必勝後得知，北市府只有一位市場處同仁出席，尚不確定是否是處長，其餘在場的是北農人員。她表示，知道黃珊珊前一天已陪王必勝私下去北農看過一次了，但「會前會有參加，正式會議不出席」實在說不過去，這樣恐會加重防疫指令下達的溝通成本，更可能提高資訊傳達落差而誤事的風險，這不是要把危機管控好的做法，更不是想要誠心解決問題的態度。

吳思瑤也說，中央統一指揮，是《傳染病防治法》的規定，是為了掌控全國疫情，守護人民安全，不是要搶誰的飯碗，也不是要削弱誰的權力，已發生的疫情，要靠「疫調、隔離、篩檢、分流」，才能解除危機。