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國民黨民調：近9成民眾要求自選國產或進口疫苗

▲國民黨今(23)日召開「六成五民眾擔心短期內打不到疫苗，近九成要疫苗選擇權」記者會，文傳會主委王育敏、副主委王鴻薇等共同出席。（圖／國民黨提供）
▲國民黨今(23)日召開「六成五民眾擔心短期內打不到疫苗，近九成要疫苗選擇權」記者會，文傳會主委王育敏、副主委王鴻薇等共同出席。（圖／國民黨提供）

記者余祥／台北報導

2021-06-23 11:48:52｜2021-06-23 11:49:02

國民黨今(23)日公布最新民調，6成5民眾擔心短期內打不到疫苗，近9成民眾要求能有施打「國產」或「進口」疫苗的選擇權；對於國產疫苗，超過8成民意要求能完成三期期中試驗，驗證有防護效果。國民黨呼籲蔡政府的政策決定應該順應高度民意的共識，才能讓台灣順利度過這波疫情難關。

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根據民調顯示，近九成(87.9%)民眾認為，政府應進口足夠的國際認證疫苗，讓民眾自由選擇打「國產」或「進口」疫苗；交叉分析下，80.7%民進黨支持者、87.6%無政黨傾向者、89.6%年輕族群等皆認同民眾應有施打「國產」或「進口」疫苗的自由選擇權。

國民黨認為，政府責任在於進口足夠的國際認證疫苗，同時輔導國產疫苗盡快完成國際標準的試驗階段，讓民眾可自由選擇施打，並非以意識型態刻意排除或推銷特定的疫苗廠牌。

對於國產疫苗的防護效果，48%民眾沒有信心，有信心者為44%，國民黨分析，民眾看法較為兩極的癥結在於「資訊黑箱」，民進黨政府不願比照世界各國的標準，讓疫苗至少完成三期期中試驗，再取得EUA；還沒二期解盲，就開始調查施打意願、強制推銷；拒絕比照國際標準，公開EUA審查過程。國民黨強調，資訊黑箱不僅無助於增強民眾對國產疫苗的信心，還增加民眾對國產疫苗的疑慮，這對國產疫苗以及國家生技戰略產業的發展，都有極為不利的影響。

深入詢問，超過8成(80.3%)民眾認為「國產疫苗應該要完成三期期中實驗，證明有防護效果，才能讓全民施打」，國民黨認為，國產疫苗比照國際標準完成三期期中實驗已是全民共識，這是人民健康最基本的保障，也是疫苗能有效對抗病毒的最基本標準，更是人民對於國產疫苗信任的基石。

這次民調是委託艾普羅行銷市場研究公司於今年6月15日至17日，以電話訪問方式進行，市話及手機號碼隨機抽樣下，有效樣本為1,034人，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負3.05個百分點。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

 



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民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
19.25%80.75%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
92.21%7.79%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
39.05%60.95%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
55.12%44.88%
2021-06-20-2021-06-23
您認為禾馨診所在北市衛生局的同意下先取得疫苗，這是特權嗎？

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