國民黨民調：近9成民眾要求自選國產或進口疫苗

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國民黨認為，政府責任在於進口足夠的國際認證疫苗，同時輔導國產疫苗盡快完成國際標準的試驗階段，讓民眾可自由選擇施打，並非以意識型態刻意排除或推銷特定的疫苗廠牌。
對於國產疫苗的防護效果，48%民眾沒有信心，有信心者為44%，國民黨分析，民眾看法較為兩極的癥結在於「資訊黑箱」，民進黨政府不願比照世界各國的標準，讓疫苗至少完成三期期中試驗，再取得EUA；還沒二期解盲，就開始調查施打意願、強制推銷；拒絕比照國際標準，公開EUA審查過程。國民黨強調，資訊黑箱不僅無助於增強民眾對國產疫苗的信心，還增加民眾對國產疫苗的疑慮，這對國產疫苗以及國家生技戰略產業的發展，都有極為不利的影響。
深入詢問，超過8成(80.3%)民眾認為「國產疫苗應該要完成三期期中實驗，證明有防護效果，才能讓全民施打」，國民黨認為，國產疫苗比照國際標準完成三期期中實驗已是全民共識，這是人民健康最基本的保障，也是疫苗能有效對抗病毒的最基本標準，更是人民對於國產疫苗信任的基石。
這次民調是委託艾普羅行銷市場研究公司於今年6月15日至17日，以電話訪問方式進行，市話及手機號碼隨機抽樣下，有效樣本為1,034人，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負3.05個百分點。
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