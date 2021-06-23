英國LAT鋁料技術面臨破產，Jaguar Land Rover恐將有缺鋁危機？！

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於今年3月英國金融公司Greensill證實面臨嚴重財務危機，而GFG集團有50%貸款來自於Greensill，因此Greensill財務再加上疫情都間接導致GFG集團出現資金短缺問題，由於集團面臨財務危機迫使出售Liberty Steel鋼鐵，至今Liberty Steel依舊苦無金援與買家到位，但Liberty Steel危機為何與Jaguar Land Rover有關？
Liberty Steel旗下擁有 Liberty Aluminium Technologies (LAT)鋁料金屬生產技術，而Jaguar Land Rover車體又採用鋁金屬製造，此外Jaguar Land Rover鋁金屬主要來源為LAT負責，種種連鎖關係所以倘若LAT近期在無買家出手或金援到位就將面臨破產，屆時勢必也會對Jaguar Land Rover生產造成影響，不過好在Jaguar Land Rover早在之前就已經開始採用鋁質再生技術，不僅能有效降低26%碳排放，同時也能減少鋁金屬使用量。另外據報導Liberty Steel目前正積極尋求解決方式，倘若無解已收購英國鋼鐵的中國敬業集團願意出手相助。