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英國LAT鋁料技術面臨破產，Jaguar Land Rover恐將有缺鋁危機？！

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-06-23 12:25:20

英國金融公司Greensill於3月時因財務危機面臨破產，而這也導致GFG集團財務出現困難，旗下Liberty Steel自然也受到影響極需金援，由於該公司為Jaguar Land Rover鋁原料主要供應商，倘若無買家出手援救，Jaguar Land Rover則恐將面臨缺鋁危機。

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於今年3月英國金融公司Greensill證實面臨嚴重財務危機，而GFG集團有50%貸款來自於Greensill，因此Greensill財務再加上疫情都間接導致GFG集團出現資金短缺問題，由於集團面臨財務危機迫使出售Liberty Steel鋼鐵，至今Liberty Steel依舊苦無金援與買家到位，但Liberty Steel危機為何與Jaguar Land Rover有關？

英國金融公司Greensil面臨財務危機，在少了貸款的GFG集團財務也發生問題，因而導致出售Liberty Steel鋼鐵公司。
英國金融公司Greensil面臨財務危機，在少了貸款的GFG集團財務也發生問題，因而導致出售Liberty Steel鋼鐵公司。
Liberty Steel旗下擁有 Liberty Aluminium Technologies (LAT)鋁料金屬生產技術，而Jaguar Land Rover車體又採用鋁金屬製造，此外Jaguar Land Rover鋁金屬主要來源為LAT負責，種種連鎖關係所以倘若LAT近期在無買家出手或金援到位就將面臨破產，屆時勢必也會對Jaguar Land Rover生產造成影響，不過好在Jaguar Land Rover早在之前就已經開始採用鋁質再生技術，不僅能有效降低26%碳排放，同時也能減少鋁金屬使用量。另外據報導Liberty Steel目前正積極尋求解決方式，倘若無解已收購英國鋼鐵的中國敬業集團願意出手相助。

Jaguar Land Rover車體鋁金屬主要來源為LAT，倘若LAT破產倒閉恐將影響生產製程。
Jaguar Land Rover車體鋁金屬主要來源為LAT，倘若LAT破產倒閉恐將影響生產製程。
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