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環南市場是下一個未爆彈？議員爆料：累積至今已22人確診

▲民進黨台北市議員許淑華也爆料，累積至今已經有22名攤商確診，且造冊快篩的人數與環南市場實際的流動人數有落差，甚至有造冊者至今尚未快篩。（圖／翻攝許淑華臉書）
▲民進黨台北市議員許淑華也爆料，累積至今已經有22名攤商確診，且造冊快篩的人數與環南市場實際的流動人數有落差，甚至有造冊者至今尚未快篩。（圖／翻攝許淑華臉書）

記者丁上程／台北報導

2021-06-23 12:20:39

台北市農產運銷公司日前傳出第一及第二果菜市場爆發群聚感染，恐怕將成為另一波防疫破口。而北市最大家禽批發市場的環南市場，民進黨台北市議員許淑華也爆料，累積至今已經有22名攤商確診。雖然台北市副市長黃珊珊曾表示，環南市場是第一波進行全面快篩的批發市場，不過許淑華也爆料，環南市場總共2800名攤商，北市府僅造冊1054人篩檢，且還有264人尚未篩檢完畢，恐怕會成為疫情破口。

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許淑華表示，從5月31日起環南市場累積至今已經有22例確診案例，而台北市政府只有在6月9日、11日、18日三度出動機動快篩隊到環南市場快篩，共篩790人，有2人確診，但快篩率僅占攤商工作人數2800人的28%。許淑華強調，環南市場攤商多達2800人，但北市府造冊的僅只有1054人，且造冊者還有264人未進行篩檢，呼籲北市府應擴大匡列快篩，找出確診黑數，才不會讓疫情爆不完。

許淑華說，她這兩天又陸續接到環南市場攤商陳情，表示有人確診，讓攤商很擔心、很害怕，她調閱資料才發現，原來環南市場從5月25日至今，已經累積22例確診案例。許淑華強調，環南市場與北農非常近，加上環南市場本身的流動人數高達2800人，她擔心環南市場變成另外一個防疫破口。呼籲市府應該擴大匡列快篩對象，並且快點找出確診黑數，該隔離的快隔離，不要讓環南市場造成另外的群聚問題。

▲中央流行疫情指揮中心22日說明新冠肺炎本土感染爆發，累計確診12938例。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心22日說明新冠肺炎本土感染爆發，累計確診12938例。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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