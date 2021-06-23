中火擴建合法？　盧秀燕怒：「台中人無法接受」

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盧秀燕指出，中火是全台最大電廠，現有10部燃煤機組，一直負擔全台供電網，代價是中部人「用肺發電」，民眾已多次發出怒吼，現在中央超越法律，明許中火「再增建」，越蓋越大將成「全球最大火力發電廠」。現在是民主時代，中火依法提出申請都市設計審議，中市府也依法審查，哪有審查到一半，申請者逕自推翻審查，私下找營建署開後門拿特照，不但破壞法治，台中人更不能接受。
她強調，台中市政府從未反對用燃氣機組，替代老舊燃煤機組興建，而是明確主張「先拆再建」，拆除老舊燃煤機組，再建燃氣機組，不讓五根煙囪變成「七根煙囪」，不解中央阻擋台中維護環境的用意。通霄電廠能先拆後建，新北深澳燃煤電廠能因民意反彈停建，台中電廠違法擴建不應該漠視民意。
盧秀燕提到，經濟部口頭承諾燃氣機組運轉後再拆燃煤機，但如果中央政府可以廢掉地方的都市設計審查權，如果中央政府可以用一份公文廢除台中生煤管制條例，中央的口頭承諾就如同開一張空白支票，台中人是不會信服，因此堅持要先拆再建，環境保護與台中人健康，是不能妥協的，中央擴建中火，一定要得到台中人的同意。
中市府都發局長黃文彬表示，台中市進行都市設計審議是都市計畫法的授權及延伸，依法有據、法令完備。即便台電宣稱，可依建築法第98條規定由行政院發給特種建築物許可，但依內政部99年函釋經許可的特種建築物，惟仍須符合都市計畫、消防等其他法令之規定。所以特種建築物並沒有排除都市計畫法的規定，依規仍應提送都審
黃文彬提到，令人質疑的是，若台電不同意此法條，為何當初又送件申請，參與會議，現在又繞過地方直接拿到特種建築物許可，這種跳過都市計畫的程序，發給中火機組特種建築許可反而不符合法令與程序，都發局呼籲中火盡快辦理都市設計審議程序以符規定。
台中市環保局長陳宏益表示，台電近兩年備轉容量率都在10%以上，顯示是綠燈的供電充裕充足，5月兩次大跳電，台電也解釋是是「電網故障，非缺電」，既然台灣不缺電，台電不改善供電網，而是擴建中火，粗暴對待台中民意，我們無法接受。
法制局長李善植指出，依據內政部營建署相關函釋，經行政院許可之特種建築物，僅得免適用建築法全部或一部之規定，仍須符合都市計畫、消防等其他法令之規定。所以，就算中央特別幫中火開路，規避一般建築執照的申請，但中火增建新的機組仍須受到台中市相關都市計畫法規的拘束，未通過都市計畫審議前，中火仍不得違法動工。